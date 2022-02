A megadási ceremóniát 1945. szeptember 2-án tartották a USS Missouri csatahajón, ahol a japán kormány tisztviselői aláírták a japán fegyverletételi okiratot a szövetséges delegáció előtt, melyet Douglas MacArthur amerikai tábornok vezetett. Eltökélt szándéka volt, hogy Japánt meg kell kímélni a kommunizmustól, ez ügyben több sikeres tárgyalást is vezetett. Neki is köszönhető, hogy Hirohito császár mint háborús bűnös végül is nem ült a vádlottak padjára, még Kína és Ausztrália nyomása ellenére sem. Az amerikai tábornok szerint ez olyan felzúdulást keltene a japán társadalomban, amely folytán akár egymillió fővel is növelni kellene a megszálló csapatok létszámát. A japánok ugyanis istenként tisztelték császárukat, és el sem tudták képzelni, hogy őt perbe fogják. A japán kapitulációval lezárult a II. világháború, amelyben 61 ország vett részt és 75 millió ember halt meg, kétharmaduk polgári személy. Az ausztrálok, a Fülöp-szigetekiek és a koreaiak hőst, felszabadítót láttak benne, még a leigázott japán lakosság is tisztelte. Közvetlen környezetében lévők MacArthur tábornokot nagyon tehetséges főtisztként jellemezték, de hozzátették, hogy egyben ellentmondásos egyéniség volt, szókimondó és sokak szemében egyenesen egoista. MacAr­thur a koreai háború kezdetén vezette az Egyesült Nemzetek erőit, de később a háborús politika miatt összecsapott Harry Truman amerikai elnökkel, ezért eltávolították a parancsnokság éléről.

MacArthur aláírja a japán fegyverszüneti egyezményt a USS Missouri fedélzetén, 1945. szeptember 2. Fotó: Wikimédia

Katonacsaládba született

Apja, Arthur MacAr­thur szintén katonatiszt volt, ezért Douglas már gyermekként úgy érezte, hogy számára egyedüli elfogadható karriert a katonai pálya ad, és ebben nem tévedett. Meglátása szerint az amerikai hadsereg testesíti meg mindazt, ami jó egy embernek. A katonai családban való neveltetés meghatározó hatással voltak a fiatal fiú személyiségére. Osztályelsőként végzett, 1903-ban a híres West Point-i amerikai katonai akadémián, majd hadnagyként beosztották az Egyesült Államok hadseregének mérnöki testületébe. Az I. világháború előtti években ifjúsági tisztként a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Államok környékén állomásozott, majd édesapja segítőjeként szolgált a Távol-Keleten is. Miután az Egyesült Államok 1917-ben belépett az I. világháborúba, MacArthur először őrnagyi, majd ezredesi rangban Franciaországban teljesített szolgálatot, nevéhez fűződik a híres 42-es „Szivárvány” had­osztály létrehozása. Megsebesült, majd röviddel a háború befejeződése előtt nevezték ki az egység parancsnokává és dandártábornokká léptették elő, ezzel az amerikai expedíciós erők legfiatalabb tábornoka lett. Az I. világháború után visszatért hazájába, ahol 1922-ig a West Point felügyelőjeként tevékenykedett, és különféle reformokat indított az akadémia korszerűsítésére. Kétszer nősült, második házasságából született egy gyermeke.

Haladt a ranglétrán

A katonai akadémiáról 1922 októberében kilépve MacArthur átvette a manilai katonai körzet vezetését. A Fülöp-szigeteken töltött ideje alatt több befolyásos filippínóval barátkozott meg, így Manuel L. Quezon elnökkel is, és mint a szigetek katonai parancsnoka megpróbálta megreformálni a Fülöp-szigeteken található katonai létesítményeket.

Tapasztalatainak később a II. világháború során vette hasznát, a japánok ellen vívott harcban sokszor alkalmazta a Fülöp-szigeteken szerzett tudását. 1925. január 17-én tábornokká léptették elő.

Fülöp-szigeteki megbízatása után 1930-ban visszatért az Amerikai Egyesült Államokba, ahol San Franciscóba vezényelték, majd sokak meglepetésére és viszonylag fiatal kora ellenére kinevezték az amerikai hadsereg vezérkari főnökének. A súlyos gazdasági válság nem kerülte el a hadsereget sem, így MacArthur minden erőfeszítése ellenére fel kellett számolni 50 katonai bázist, ami nem kis elégedetlenséget váltott ki. A nehézségek ellenére azon fáradozott, hogy az amerikai hadsereget minél jobban korszerűsítse, beleértve a hadiflottát is. Tekintélyét némileg megtépázta a „Bónusz Hadsereg” ügy, ami arról szólt, hogy az I. világháború után amerikai katonák milliói tértek haza, ezért a washingtoni kormány 1924-ben hozott egy olyan rendeletet, hogy minden veteránt a szolgálati napok után megillet 1, a fronton eltöltött napok után pedig 1,25 dollár. Ezenfelül, minden volt katona kapott évi 4%-os kamatozással járó kötvényt, a hazájáért tett szolgálatok elismeréséül. Az 1929-ben kirobbant gazdasági válság viszont mindezt ellehetetlenítette, ami felháborította a veteránokat és tiltakozni kezdtek. A demonstráció csúcsán 43 ezer ember, ebből 17 ezer veterán a családtagjaikkal és szimpatizánsokkal együtt egy hatalmas sátortábort alakítottak ki az Amerikai Egyesült Államok fővárosában. Az újságok a csoportosulást csak bónuszhadseregnek nevezték. Herbert Hoover amerikai elnök megparancsolta Douglas MacArthur tábornoknak, hogy oszlassa fel a tüntetők táborát, aki a békés tömeg ellen bevetett 500 lovassági és 500 gyalogos katonát, továbbá 800 rendőrt és hat harckocsit. Az akció sikerrel járt, a tüntetőket sikerült kiszorítani a sátortáborból, két veterán azonban meghalt az összecsapásokban és közel ezren megsérültek, köztük több gyerek is. Az ügynek komoly politikai ára volt, Herbert Hoover elveszítette a választást, és az elnöki széket pedig Franklin D. Ro­osevelt foglalta el, de Douglas MacArthur a helyén maradt.

Közeleg a világháború

1935-ben, miután vezérkari posztjának hivatali ideje lejárt, MacArthur azt a feladatot kapta, hogy hozzon létre a Fülöp-szigeteken egy ütőképes fegyveres erőt, majd 1937-es nyugdíjazása után is a szigeten maradt, ahol Manuel Quezon elnök civil tanácsadójaként dolgozott tovább. Ekkor már látszott, hogy Japán egyre nagyobb veszélyt jelent a térségre, de magára az USA-ra is, ezért Mac­Arthurt visszahívták az aktív katonai szolgálatba, és az amerikai hadsereg távol-keleti parancsnokának nevezték ki. Roosevelt elnök még azzal bízta meg, hogy erősítse meg a Fülöp-szigetek hadseregét, ezért további csapatokat és hadianyagot küldött számára.

Miután 1941. december 7-én a japán repülőgépek támadást hajtottak végre az amerikai Pearl Harbor ellen, Mac­Arthur tudta, hogy egy esetleges Fülöp-szigetek elleni japán támadás csak idő kérdése, ami nemsokára be is következett. A tábornok és egységei megpróbálták visszaverni, vagy ­legalábbis le­lassítani a japán támadást, de vállalkozásuk eredménytelen volt, a japánok elfoglalták a Fülöp-szigeteket, fővárosával Manilával együtt. Ro­osevelt elnök utasítására Mac­Arthur és családja, valamint bajtársai elmenekültek a szigetekről, de ekkor hangzott el a tábornok híres kijelentése, hogy „visszatérek”. 1942 áprilisában Mac­Arthurt a Csendes-óceán délnyugati részén álló szövetséges erők legfőbb parancsnokává nevezték ki, így a következő két és fél évet a Csendes-óceán parti szigetek hadjáratának vezénylésével töltötte. Taktikája sokban különbözött Chester Nimitz admirálisétól, a flotta parancsnokától, ami miatt nem egyszer ellentét is kialakult közöttük. Miután 1944 októberében visszatért a már felszabadított Fülöp-szigetekre, kijelentette „Visszatértem, a Mindenható Isten kegyelméből erőink újra Fülöp-szigeteken állnak.” 1944 decemberében a hadsereg tábornokává léptették el, majd a Csendes-óceán térségében lévő amerikai csapatok főparancsnokának nevezték ki. A japán kapituláció után, mint a szigetország kormányzója, Mac­Arthur felügyelte a japán katonai erők sikeres ­leszerelését, valamint a gazdaság helyreállítását, egy új alkotmány kidolgozását továbbá bevezetett számos reformot is.

A koreai háború

1950 júniusában az észak-koreai kommunista erők megtámadták a Dél-Koreai Köztársaságot, elindítva ezzel a koreai háborút. Douglas MacArthurt bízták meg az Egyesült Nemzetek koalíciós csapatainak irányításával. Az amerikai vezetésű nemzetközi haderő visszaszorította az észak-koreai támadókat, egészen a kínai határ közelébe. Truman amerikai elnök el szerette volna kerülni, hogy a kommunista Kína bekapcsolódjon a koreai harcokba, de miután 1950 telén hatalmas kínai csapatok hatoltak be Észak-Koreába, ezzel visszaverték az amerikai katonákat, MacArthur engedélyt kért Washingtontól, hogy kínai területeket bombázzon, de Truman ezt elutasította, ami miatt nyilvános vita alakult ki kettőjük között. Ezt követően az amerikai elnök leváltotta a tábornokot, az amerikai emberek pedig kezdték megérteni, hogy Mac­­Arthur politikája újabb, egyre kiszélesedő háborút jelentene, így a közvélemény az elnöknek adott igazat.

1951 áprilisában Douglas MacArthur visszatért az Egyesült Államokba, ahol hősként fogadták, feleségével New Yorkban telepedett le, ott megpróbálkozott az üzleti élettel is, valamint megírta emlékiratait.

84 éves korában hunyt el, 1964. április 5-én, a virginiai Norfolkban található MacAr­thur emlékműnél temették el.

A cikkhez felhasznált irodalom

– https://cultura.hu/aktualis/douglas-macarthur-a-vegzet-embere/

– Taylor, Alan John Percivale. A második világháború okai (magyar nyelven). Budapest, Scolar Kiadó (1998).

– Keegan, John. A második világháború (magyar nyelven).

– https://arcanum.blog.hu/2018/09/04/a_japan_kapitulacio_a_magyar_sajtoban

– Keegan, John. A tengeri hadviselés története (magyar nyelven). Szekszárdi Nyomda, 272. o. (1998).

– Csoma, Mózes. Koreai csaták és harcosok.

– Oliver Stone–Peter Kuznick: Amerika elhallgatott történelme, Kossuth Kiadó, 2014.

– Világpolitikai kislexikon (szerk.: Bognár Károly) Kossuth Kiadó, Budapest, 1972.