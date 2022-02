Dunaföldvár - Az eseményen megjelent a beszámolót ismertető Horváth Zsolt polgármester, valamint dr. Süveges Árpád Róbertné alpolgármester, és a testület tagjai: Géczi László Balázs, Jákli János, Jákli Mihály, Jákli Viktor, Lipták Tamás, Kiss Lajos Csaba és Széles János. Munkájukat segítette dr. Boldoczki Krisztina jegyző és Lajkó Andor, a városfejlesztési és műszaki iroda vezetője.

Horváth Zsolt ismertetőjéből idézünk

– A tavalyi évről szólva elmondhatjuk, hogy egy nagyon jól kiegyensúlyozott költségvetéssel dolgoztunk. A szükséges pénzügyi forrásaink a rendelkezésünkre álltak. A beruházásainkat folytatni tudtuk. A képviselő-testület által meghatározott célokat nagyjából sikerült teljesítenünk.

– Vannak az idei évre áthúzódó beruházásaink, aminek az oka az elnyert támogatások folyósítása, másrészt a tervezési, engedélyezési időszak, valamint az is, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitások ma korlátozottan állnak a rendelkezésünkre.

A múlt évben megvalósított pályázatokról

Dunaföldvár képviselő-testülete szavazás közben a nyilvános ülésnek számító, keddi közmeghallgatáson Fotók: a szerző

– A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány segítségével vásároltunk egy olyan elektromos gépjárművet, aminek a pótkocsijára egy lombszívót tudunk csatlakoztatni. A Belügyminisztérium támogatott bennünket az illegális szemétlerakóhelyek felszámolásában, aminek a végére is értünk. A Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól a Bölcske út és az ottani víziközművek felújításához százhuszonnégymillió forintot kaptunk, és a munkát el is végeztük. A Kossuth Lajos téri, közismert nevén a régi KRESZ-park teljes felújítása is megtörtént, ami egy hetvenhárommillió forintos beruházásunk volt.

A tavalyról áthúzódó tervek

– Az elmúlt évben kezdtük, de az idén is folytatjuk a térzenei programunkat a Duna-parton. A Kossuth Lajos utcai járdafelújításra a Belügyminisztériumtól negyvenmillió forintot, ugyancsak tőlük huszonnégymillió forintot nyertünk a Béke tér 1. alatt álló tömbház rekonstrukciójának előkészítésére, ami a tervezési feladatok, benne a statikai, a kiviteli engedélyezési engedélyek, a feltételes közbeszerzés és mivel ez műemléki környezetben található, a tervbírálat elkészítését is tartalmazza. A Vidékfejlesztési Alaptól beérkezett húszmillióból a Diós, vagy Mária útként ismert területen, két földút karbantartását, stabilizálását fogjuk elvégezni. A Kanacsi útra háromszázmillió forintot nyertünk.

– Az önkormányzat költségeinek csökkentése érdekében a buszpályaudvar épületének lapos tetejére a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány segítségével napelemes rendszert szeretnénk telepíteni. Az Okos Város Program első lépcsőjeként szeretnénk elektromosautó-töltőt is létrehozni Dunaföldváron.

– Egy elindított pályázatunk segítségével, egy negyvenmilliós projekttel tovább szeretnénk folytatni a járdafelújításokat. A hozzá szükséges tervezői és kivitelezési nyilatkozatokra várunk.

– Az önkormányzat képviselő-testülete hosszabb előkészítő munka után határozott arról, hogy a következő uniós ciklusban melyek azok a fő prioritások, amelyek mentén szeretnénk elindulni. Ezekre pályázatokat nyújtunk be, amiknek az előkészítő munkálatai már megkezdődtek.

– Meg akarjuk oldani a Hunyadi park, út- és közműfejlesztését, valamint a csapadékvíz-elvezetését. Tovább szeretnénk folytatni a Duna-partunk, fürdőnk és a kempingünk turisztikai jellegű fejlesztését.

A terveink szerint az Élhető Települések Program keretein belül kerülhet sor a Pentelei, a Kadarka, a Szőlőskertek utca, a Kossuth tér komplett csapadékvíz-elvezetésének megvalósítására. A belterületi utak fejlesztésében pedig, a szintén ehhez kapcsolódó Pentelei, a Szőlőskertek, a Kadarka, a Rizling és a Templom utca vége kerülhet sorra.

– Elkezdtük a tárgyalásokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel az állami tulajdonban lévő Kéri utca úttestének, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő árok és járdarendszer felújításának, és vele a csapadékvíz-elvezetésének a közös tervezéséről és az utána következő munkák elvégzéséről.

A humán erőforrásokról

– Ennek keretében is szeretnénk pályázni ebben az évben. A kisgyermekeink étkezési ellátását szeretnénk javítani az önkormányzat tulajdonában lévő főzőkonyhák épületeinek és berendezéseinek korszerűsítésével. A város számára nagyon fontos munkát végző civil szervezetek támogatását a jövőben is szeretnénk biztosítani.

– A feladatok előkészítése nem kis feladatot ró a képviselő-testületre, és a vele foglalkozó munkatársainkra. Az illetékes bizottságok a jövő hétre kialakítják álláspontjaikat.

Széles János képviselőtől ezt is hallottuk

– A városunkban egy nagyon jól működő térfigyelő rendszer található. Rá kellett jönnünk arra, hogy a rend­őrség és a polgárőrség közösen javasolhatnák annak a tovább bővítését. Ennek az az oka, hogy a most kitelepített rendszer által figyelt útszakaszok mára ismertté váltak, és ezzel egy időben kialakultak azok az útszakaszok, ahol ezeket ki lehet kerülni. Azt gondolom, hogy az élhető és szerethető városunk maradjon meg a biztonság és a béke szigete. Ezért javasolom, hogy azokra a településrészekre is telepítsünk belőlük, amik eddig kimaradtak ezekből. Felszerelésükkel az említett helyzet tovább javítható lehet.