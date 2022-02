A település faluháza adott otthont a közmeghallgatásnak február 9-én, amelynek egyik legfőbb napirendje az idei költségvetés volt.

Ebben az esztendőben mintegy egymilliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat a település. Az egyik legnagyobb tételt az intézményi kiadás jelenti, de a büdzsé tartalmazza a fejlesztési forrásokat is.

A már elkészült beruházások között a polgármester megemlítette a többi között a Rákóczi utca felújítását, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló két játszótér kialakítását. Sikerült a faluházba új székeket beszerezni, illetve a közterületi munkákhoz szükséges ágaprító gép is gyarapítja már az eszközállományukat.

A legjelentősebb beruházásuk a bölcsődeépítés volt. El is készült az épület, az átadási ünnepség várhatóan márciusban lesz, akkor minden lakó meg tudja nézni belülről is az új intézményt. Korábban pályázatot hirdettek a bölcsőde vezetői feladatainak ellátására. Sajnos a kiírási feltételeknek megfelelő pályázat nem érkezett, ezért úgy döntöttek, hogy összevont intézményként kezelik az óvodával, így utóbbi vezetője mindkét intézményt igazgathatja.

Jelenleg nagyszabású felújítás zajlik a Kossuth Lajos utcában (üzletsori részen), amelynek során parkolókat is kialakítanak (a későbbiekben pedig térköves burkolatú járdát is terveznek). Várható, hogy bizonyos napokon teljes út­zár lesz érvényben, de ezt előre nem lehet tudni pontosan, a kivitelezés idejére a lakók türelmét kérik.

A Baracs–Nagyvenyim összekötő út felújítására 268 millió forint támogatást nyertek el. Ezzel a pályázattal új aszfaltréteget kap a szakasz a meglévő szélességében.

Várai Róbert polgármester elmondta, a különböző pályázati forrásoknak köszönhetően nagy lehetőségek előtt áll a település Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A közeljövő feladatai között szerepel a repülőtérnél lévő 15 hektáros kivett terület erdősítése, egy fűnyíró traktor beszerzése is. Kiválasztották a kivitelezőt a II-es számú orvosi rendelő felújítására. Bár a legkedvezőbb ajánlat 15 millió forinttal haladta meg az előzetesen megjelölt keretösszeget, igyekeznek a szükséges forrást átcsoportosítani hozzá a költségvetésben, amellyel nemcsak a rendelő épülete újul meg, hanem hozzá is építenek, valamint parkolókat is kialakítanak.

Mint azt Várai Róbert elmondta, rendkívüli lehetőségek vannak az önkormányzatuk előtt a Magyar Falu Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és egyéb pályázati forrásoknak köszönhetően. Tervekből nincs hiány, ilyen például a Liget sor felújítása két ütemben, a ravatalozó és szolgálati lakások felújítása, fogászati kezelőegység beszerzése, közösségi ház és helyi piac kialakítása, valamint fedett színpad és nézőtér építése a Vezér-parkban.

A múlt heti közmeghallgatáson külön napirendi pontot szenteltek az „ajándék út” témájának. Ez már egy két éve húzódó kérdés a településen. Valaki támogatja, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ingyenesen építsen majd egy, az M8-as és M6-os autópályára vezető utat számukra (hogy legyen közvetlen feljáró nekik is), mert ez fejlődési lehetőséget jelent a településnek. Van, aki ellenzi, például azért, mert elveszítené a település a már megszokott nyugalmat, a miliőt, vagy negatívan hatna a környezetre. Mindkét álláspontot képviselik a különböző fórumok alkalmával, de hogy ténylegesen mennyien szeretnék vagy nem szeretnék, nem lehet megállapítani.

Kézenfekvő lenne voksolást tartani a témában, de mint azt a polgármester a megyei jegyző válaszára hivatkozva elmondta, állami közútról nem lehet népszavazást tartani, csak a képviselő-testület hozhat döntést.