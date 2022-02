Néhány héttel ezelőtt dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója magánemberként hirdette meg, hogy Dunaújváros és környéke valamennyi általános és középiskolája számára biztosítja az életmentő EpiPen injekció beszerzését. Az igények felmérése, a mennyiség meghatározása és az injekciók megrendelése után azok meg is érkeztek. Hátra volt még az injekció alkalmazásához szükséges oktatás, amelyet február 28-án, hétfőn dr. Máté Ágnes, a kórház sürgősségi osztályának vezetője tartott - dr. Mészáros Lajos jelenlétében - az oktatási intézmények képviselőinek a városi kórházban. Az oktatás során a pedagógusok minden szükséges információt megkaptak, és sor került az EpiPen injekciók átadására is.

Mint ismeretes dr. Mészáros Lajos felhívására csatlakoztak a kezdeményezéshez a térség polgármesterei és vállalkozó is, így az iskolákon kívül az óvodás gyermekek is hozzájuthatnak az életmentő injekcióhoz. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy anafilaxiás sokk miatt történt tragédia, és egy hétéves kisgyermek életét vesztette. A történtek megindították dr. Mészáros Lajost, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatóját, hiszen orvosként tisztában van vele, ha idejében érkezik a segítség, akkor elkerülhető a legszörnyűbb bekövetkezése. Ő ezt a folyamatot vitte végig, így az injekció most már minden érintett iskolában elérhetővé vált.