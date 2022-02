Dunaújváros - Pintér Tamás beszédében kiemelte, hogy az idei év is nehéz lesz a város életében, a költségvetési források szűkössége miatt. Kitért a különleges gazdasági övezet kérdésére, amely, mint mondta, jelentős forrásokat vesz el a várostól. Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester ismertette a költségvetés főösszegét, amely idén 34,7 milliárd forint lesz, ebből a kiadási oldal 14,4 milliárd forint, amely tartalmazza az önkormányzat kötelező feladatainak elvégzéséhez szükséges összegeket, a pályázati pénzeket és az önként vállalt önkormányzati feladatok fedezetét is. Megemlítette, hogy az idei büdzsében nagy összeggel szerepel a Semmelweis-kollégium értékesítéséből általuk várt bevétel.

A közmeghallgatáson az önkormányzat képviselőinek tehettek fel kérdéseket a városlakók Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Mint mondta, az idei költségvetést 1,9 milliárd forinttal terheli meg a szolidaritási hozzájárulás, ugyanakkor magas az önkormányzat kintlévősége is, ez 1,2 milliárd forintra rúg. A várható fejlesztések kapcsán a közvilágítás rekonstrukciójának folytatását, a Táborállás vízelvezetési gondjainak megoldását és útfelújításokat említett, köztük a Kandó Kálmán téri körforgók megépítését is, valamint a Mond­bach-kúria felújítását is. (Utóbbi kettő TOP-program és Modern Városok Program, tehát kormányzati pénzből megvalósuló fejlesztés – a szerk.) Ezenkívül a városba érkezik majd egy új takarítógép, amely, mint mondta, szintén több tíz milliós kiadást jelent. Hangsúlyozta azt is, hogy noha nem „választási költségvetést” készítettek, a szociális kiadásokhoz nem kellett hozzányúlniuk, azt a megszokott rendben tudják majd fizetni az érintetteknek. A közgyűlés a beszámolókat elfogadta, rövid szünet után következhettek a városlakók kérdései.

Egyik lakó azt tette szóvá, hogy reggelente már világos van, mikor a közvilágítást lekapcsolják a városban, s ha ezen állítanának, pénzt lehetne megtakarítani. A polgármester azt válaszolta, hogy ennek működtetése nem városi, hanem szolgáltatói feladat, de majd jelzik az észrevételt a szolgáltató felé. Volt, aki arra kérdezett rá, hogy a DVG Zrt. által felvenni kívánt 2,5 milliárd forintos forgóeszköz-hitelt mire fordítja majd a cég. Szabó Zsolt válaszában elmondta, hogy ezt csak arra lehet fordítani, amire igényelték, azaz a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátására. Szóba került a termálkút kérdése is, kiderült, hogy 41 Celsius-fokos víz jön a felszínre, és 17 köbméter óránként a kút vízhozama. A megfelelő tisztítási eljárások után ebből szeretnék biztosítani az élményfürdő fűtésének egy részét, illetve a medencék feltöltését, hogy a lakosság is élvezhesse a termálvíz áldásos hatásait.

Volt, aki szóvá tette az alsó Duna-parti betonkockán gumikat csikorgatók/égetők, azaz a driftelők zajosságát. Azt a választ kapta, hogy ez rend­őrségi hatáskör, de a közterület-felügyelet létszámának növelésével és munkaidejük átszervezésével az önkormányzat is megpróbál fellépni a jelenség ellen. Szalai Attila tett egy javaslatot, miszerint a driftelőknek csinálhatnának egy külön területet a város határában elhagyatott parkolóban. Pintér Tamás erre azt reagálta, hogy a városvezetés semmilyen illegális autós gyorsulási versenyt nem támogat.

Akadt, aki a DVG bizonyos százalékú részvényeinek értékesítése felől érdeklődött, neki írásban ígértek választ. Ketten is kérték, hogy a közgyűlési napirendek, javaslatok, határozatok nyilvánosan is elérhető dokumentációját bővítsék ki a mellékletekkel is, amelyek most nem érhetők el a dokumentumok között. Írásos választ ígértek a kérdésre.

Hum János felvetette, hogy az alpolgármestereknek az ő számításai szerint 46 százalékkal nőtt a fizetésük. Azt kérdezte, vajon a teljesítményük is nőtt-e ugyanilyen mértékben, illetve hogy főállású alpolgármesteri állásukon kívül a különböző cégekben betöltött felügyelőbizottsági tagságuk után vesznek-e fel járandóságot, ami az általa felsorolt vonatkozó szabályok szerint nem lenne lehetséges. Kérdéseire írásban ígértek választ neki.