Országgyűlési képviselőnk, Varga Gábor látogatott el hozzánk kedden délelőtt. Erre az alkalomra időzítettük két örömteli eseményünket, a polgárőrautó átadását – mondta el Márok Csaba polgármester. Hozzátettel: – A Magyar Falu Program komoly segítséget jelent a kisebb lélekszámú települések, így Mezőfalva számára is. Köszönjük a kormány támogatását és hasznos segítségét, ez a pályázati rendszer egyszerű, átlátható és gyors.

Sóki László polgárőrparancsnok köszönettel vette át az új jármű kulcsait Varga Gábor országgyűlési képviselőtől Fotók: SB

A program keretében elnyert támogatásból a település 15 millió forint értékben kommunális eszközöket, ágaprítót, rider fűnyírót és egy fülkés kistraktort tudott vásárolni. Ezeknek nagy hasznát veszik majd a közterületek karbantartásában.

– Polgárőreink nagyon komoly feladatot látnak el a községben, kivették részüket a Covid alatti segítségnyújtásból, és a laborosunkat például ők szállították a városba folyamatosan. Ez nagyon fontos dolog szerintem. Minden rendezvényünket ők biztosítják, bármiben számíthat rájuk a közösségünk, és a mezőfalvi rend­őrőrsön dolgozók közrendvédelmi, közbiztonsági munkáját is nagy mértékben támogatják. Az őrségünk aktív civil szervezet, tagjainak csak köszönettel tartozunk. Az pedig még külön jóleső érzés, hogy most átadták az önkormányzatunknak az egyik régebbi járművüket. Többségében szociális gondoskodási, ellátási célokra használjuk a járművet a jövőben, de ezzel visszük majd be a mezőfalvi laborban levett vért is Dunaújvárosba – hangsúlyozta Márok Csaba.

– Most már mondhatom múlt időben, hogy volt egy Ignise a polgárőrségnek, mert ezt az autót ajándékba adtuk most az önkormányzatnak. Van még egy Vitaránk, ami hétéves, a pályázati forrásból most vásárolt Suzuki S-CROSS SX4 pedig lágy hibrid, amellyel fogyasztás tekintetében is nagy barátságban leszünk, úgy érzem – mondja Sóki László, a Mezőfalvi Polgárőr Egyesület elnöke. – A településen belül látjuk el feladatainkat az autóinkkal. De rendszeresen együttműködünk a helyi civil szervezetekkel, sport terén például nemcsak a mérkőzéseket biztosítjuk, hanem szállítást is végzünk, ha kell. Segítjük a rendőröket, amiben csak tudjuk, a járműveinket is bármikor szívesen bocsátjuk a rendelkezésünkre.

Varga Gábor gratulál Márok Csaba polgármesternek

– A Magyar Falu Program-támogatásból beszerzett, új polgárőrjármű nagyon szép, megnéztem, ugyanakkor nagyon jó állapotban van az az Ignis típusú autó is, amelyet az önkormányzatnak felajánlottak szociális célokra. Nagyon szép gesztus részükről – emelte ki Varga Gábor. – Úgy vélem, felettébb jól szervezet polgárőrség kapott új lehetőséget ezzel a járművel. Több mint harminc tagja van az őrségnek, többségük aktív. Azt a feladatot, amire a megelőzés és az elrettentés terén szükség van, tökéletesen tudják érvényesíteni. Ezzel az új autóval pedig még az eddiginél is mobilisabbak tudnak lenni. Jó helyre került ez a támogatás. Ugyanezt mondhatom el a kommunális eszközökről is, amelyeket az önkormányzat tudott beszerezni a Magyar Falu Program-támogatásból. Egyre kevesebb olyan ember van, akit közhasznú vagy közcélú foglalkoztatásban tudnának alkalmazni, így viszont egyre jobb minőségű gépekkel tudják a település megnövekedett és jelentős méretű zöldfelületét karbantartani.

Az átadást követően Varga Gábor megtekintette az épülő bölcsődét. Örömmel tapasztalta, hogy már a külső munkálatok is elkezdődtek, a szigetelést helyezi fel a kivitelező.

– Nagy ütemben haladnak előre, szép lesz az épület, bízunk benne, hogy időben be tudják fejezni, és teljesül a vágyuk, hogy szeptemberben nyithasson az intézmény. De a művelődési házba is ellátogattunk kedden, ahol a színházi jellegű nagyterem felújításán dolgoznak a szakemberek az önkormányzat saját beruházásaként. Gyakran jártam mostanában Mezőfalván, jóleső érzéssel követem nyomon a település folyamatos fejlődését – mondta Varga Gábor.