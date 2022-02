Az 1959-ben Sztálinvárosban, a mai Dunaújvárosban született országgyűlésiképviselő-jelölt általános és középiskolai tanulmányait is ebben a városban folytatta. Édesapja jogászként, édesanyja pedig gyermekgyógyász háziorvosként dolgozott, akinek hivatástudata indította el őt az ­orvosi pálya felé. Érettségi után egyetemi tanulmányai megkezdése előtt rövid ideig raktári munkásként, majd egy évet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomásán mentőápo­lóként dolgozott. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának elvégzése után a dunaújvárosi kórházban kezdett dolgozni. Születése óta Dunaújvárosban él, együtt nőtt fel a várossal és vált lokálpatriótává. A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban 1985 óta dolgozik. Kezdetben urológus szakorvosként, majd végigjárva a ranglétrát osztályvezető főorvosként, stratégiai igazgatóként és 2010 óta főigazgatóként felelős Dunaújváros és térsége egészségügyi szakellátásának biztosításáért. A főigazgatót eddigi tevékenységéről is kérdeztük.

– Kórházvezetői munkám során mindig arra törekedtem, hogy a dunaújvárosi kórház széles szakmai portfólióval álljon a környék lakosságának rendelkezésére. Büszke vagyok arra, hogy kórházunk megyei szintű besorolást kapott, és a legtöbb ellátási formában helyben tudunk ellátást nyújtani, megkímélve a lakosokat az utazgatástól. A szakmai ellátás színvonala mellett nagy hangsúlyt fektettem az ellátás körülményeinek javítására is. Több mint 7 milliárd forintnyi uniós és kormányzati projekt megragadásával sikerült javítani az ellátás komfortján és logisztikáján. Szükségesnek tartom a jövőben egy MR-készülék beszerzését, valamint a pszichiátria és a kórházi főépület D szárnyának energetikai korszerűsítését. A kórház és a társintézmények, valamint a helyi vállalkozások együttműködését is igyekeztem előmozdítani jótékonysági bálokat és akciókat szervezve. 2010 után elhárult a veszélye annak, hogy a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház kis kórházzá váljék, intézményünk 2020 után megyei kórházi besorolást kapott. A gazdasági, pénzügyi mutatók évről évre javultak, fontos eredménynek tartom, hogy a 2021-es évet a kórház adósság nélkül zárta. Az elmúlt időszak járványügyi védekezésében és a Covid-fertőzött betegek gyógyításában, valamint a védőoltások beadásában a kórház és a társintézmények munkatársai magas szakmai színvonalon és sokszor emberfeletti teljesítményükkel vettek részt a régió lakosságának ellátásában. Ezúton is köszönöm a védekezésben, valamint a gyógyításban részt vevők kitartó munkáját.

– Kórházigazgatóból politikussá válni nem is olyan nagy lépés, hiszen a kapcsolatrendszert, a tapasztalatait hozza magával. Miként tudja ezeket kamatoztatni?

– Fontos feladatomnak tekintem a dunaújvárosi közélet megújítását. Másik kiemelt terület a tömeg- és versenysport, amelyeknek nagy hagyománya van Dunaújvárosban, ugyanakkor az elmúlt időszakban a sportegyesületek nem kaptak megfelelő támogatást működésükhöz. Ezek az egyesületek sok gyermeknek és felnőttnek biztosítanak sportolási lehetőséget, amely hozzájárul egészségük megőrzéséhez is.

Ami a politikát, szakpolitikát illeti, a jövőt illetően óriási a tét. A Gyurcsány-kormány idejében, 2007-ben vezették be a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, amely a betegforgalom 20-30%-os csökkenéséhez vezetett, valószínűsíthető, hogy indokolt ellátások is elmaradtak emiatt. A dunaújvárosi kórházban 2008-ban jelentős létszámleépítés történt. Veszélyként jelentkezett az itt élő lakosság szakellátására, hogy felmerült a kórház 4-5 szakmás kis kórházzá zsugorítása. 2010-re a kórház csődközeli állapotba jutott, majd a működtető gazdasági társaságot később fel is kellett számolni. Ezért is fontosnak tartom, hogy megvédjük a jelenlegi kormány az elmúlt 12 évben elért eredményeit az egészségügy terén is. A 2010 előtti kudarcos politika után most megint azok kívánják megragadni a hatalmat, akik privatizálnák az egészségügyet, akik újra fizetőssé tennék az orvosi ellátást, és akik egyszer már tönkretették az országot.

– Dunaújváros és térsége kiemelt földrajzi helyzete gazdasági potenciálját is erősíti…

– Térségünk valóban kedvező földrajzi-logisztikai helyzetben van, hiszen átszeli az M6-os autópálya, illetve a települések döntő része a Duna Fejér megyei szakasza mentén helyezkedik el. Tudásközpontja a Dunaújvárosi Egyetem. A térségben rejlő gazdasági potenciál ugyanakkor egyelőre nincs megfelelő mértékben kiaknázva. Ezen a térség gazdasági szereplőivel közösen még hatékonyabban kell dolgoznunk.

– Mi a tétje ön szerint az országgyűlési választásoknak?

– Az, hogy folytatódni tudnak-e a megindult kedvező gazdasági, népesedéspolitikai folyamatok. Sikerül-e féken tartani az illegális bevándorlást, nemzeti értékeink szétverését, érdekeink alárendelését globalista érdekeknek. Visszatér-e a munkanélküliség, a tandíj, a fizetős egészségügy. Érvényesül-e a háztartásokban az energiaár-robbanás, megszűnik-e a rezsicsökkentés, ismét elszegényednek-e a családok. Visszatér-e a liberálistól eltérő gondolkodás üldözése, a genderlobbi szabad teret kap-e az óvodákban, iskolákban. Nagyon sok múlik a 2022-es választáson!

EpiPen injekció, amelyet dr. Mészáros Lajos magánemberként biztosít a választókerület kilenc települése általános és középiskolái részére. Kezdeményezése követőkre talált

Jó példát mutatva segíteni a gyermekeinknek... A közelmúltban Budapesten mogyoróallergia okozta anafilaxiás sokk miatt egy 7 éves kisgyermek vesztette életét. Futótűzként terjedt a hír a kisgyermek rettenetes tragédiájáról, ami felfoghatatlan. A történtek apaként is megindították és cselekvésre késztették dr. Mészáros Lajost, hiszen orvosként tisztában van vele, ha idejében érkezik a segítség, akkor elkerülhető a legszörnyűbb bekövetkezése. A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, Fejér megye 4. sz. választókerülete Fidesz általi országgyűlésiképviselő-jelöltje magánemberként tett felajánlást a közösségi médiában, amelyhez már sokan csatlakoztak. Azért, hogy hasonló ne fordulhasson elő, dr. Mészáros Lajos elhatározta, hogy Dunaújváros és a választókerület összes közép- és általános iskolájának részére saját maga biztosít EpinPen injekciót, amely beadásával elejét lehet venni a súlyos, akár halálos következménynek. Mint elmondta, gyermekeink élete mindennél fontosabb, most együtt tehetünk azért, hogy egy újabb tragédia megelőzhető legyen. Egyben csatlakozásra hívta a hasonlóan gondolkodókat. Dr. Mészáros Lajos kezdeményezése szinte azonnal követőkre talált. Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke öt életmentő szérummal járult hozzá a térségben élő gyerekek biztonságához, amelyet hamarosan követtek a térség polgármestereinek és alpolgármestereinek felajánlásai. Dobos Barna és Sztanó Miklós, a DPASE vezetői pedig szintén magánemberként azt vállalták, hogy városunk valamennyi óvodája részére megvásárolják az életmentő injekciót.