Február 15-én volt a szeptemberben kezdődő felsőoktatási képzésekre való jelentkezés határideje. A felvételi döntés kihirdetése várhatóan július 21-én lesz, ám addig is vannak még fontosabb dátumok – erre hívja fel az érintettek figyelmét a Dunaújvárosi Egyetem. Február 20-ig van lehetőség a jelentkezés hitelesítésére ügyfélkapun keresztül vagy postai úton. Július 7-e a hiánypótlás és az adatmódosítás határideje. Ezenkívül ekkor lehet például a február 15-e után kiállított dokumentumokat is feltölteni, illetve, lehetőség van egyszeri sorrendmódosításra is eddig a határ­időig.