Ugye önök is elgondolkodtak már azon, ha valamilyen használati cikket vásároltak, hogy a származási helye egyúttal minősíti is azt. A nyugat-európai márkák rendre a minőséget, amíg a kelet-európaiak ennek ellenkezőjét hordozzák magukban, legyen az műszaki cikk, vagy épp ruhadarab – pontosabban ez rögzül a legtöbb vásárló fejében. Aztán egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy már szinte minden Kínából érkezik. Ha nem is közvetlenül, de például a legmárkásabb nyugati elektronikus cuccokban is már kínai technológia „ketyeg”. És ez még csak a kezdet. Nem lennék meglepve azon, ha a tendencia folytatódna.

Vezető képünk illusztráció.