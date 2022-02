Kulcs - Szinte egy év leforgása alatt három játszótér, továbbá fitneszpark és extrém pálya is épült a településen. De ez még nem minden, mert hamarosan egy pumptrack park is a kulcsi gyerekek szabadidő-eltöltésének kedvelt helyszíne lesz. Jobb Gyula polgármester most ismét újabb pályázati eredményről számolt be a lakosságnak.

– Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy Magyarország Kormánya jóvoltából, az Országos Bringapark Program pályázati felhívás keretében megérkezett az idei ­első pályázati támogatásunk, amelynek a fiatalok fognak ­elsősorban örülni. A település önkormányzata a pályázaton 17 331 336 forintot nyert el úgynevezett pumptrack, magyarul pumpapálya építésére a kulcsi sportpálya területén. A pálya olyan változó méretű hullámelemekből és kanyarokból álló kör­pálya, amely egyaránt alkalmas kerékpározásra, gördeszkázásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, illetve bármely, saját erővel hajtott, kerekeken gördülő sporteszköz használatára. A pálya aszfaltburkolattal készül majd. A pályázathoz önerő is szükséges, ezt képviselő-testületünk az éves költségvetésben biztosítja.

– A pumpapálya 2022. év végéig fog megvalósulni. Azonban a sportkoncepcióba álmodott terveink ezzel még közel sem értek véget. Szeretnénk a sportpályához kapcsolódóan egy 800 méteres futókört és teniszpályát is kialakítani, amelynek tudatosan hagytunk szabad területet is. Ehhez kapcsolódóan egy járdát is tervezünk egészen a 6-os főútig. Az így elkészült rekreációs területet hosszú távú terveink szerint majd egy 8-10 kilométeres kerékpár- és sétaút fogja összekötni településünk kiemelkedően szép részeivel, mint például a keszonok, vagy a Duna-part és a hajóállomás területe.

– Ennek megvalósítása érdekében jelenleg is további három TOP Plusz pályázatunk, hét Magyar Falu Program-pályázatunk, egy belügyminisztériumi pályázatunk és az Országos Futópálya Program pályázatunk van benyújtva. De mint említettem, minden, a település fejlődését elősegítő pályázati felhíváson indulunk, amelyért ezúton is tisztelettel köszönetet mondok minden közreműködőnek – számolt be a polgármester.