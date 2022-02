Megkezdték a családi adó-visszatérítés kézbesítését, és érkezik a 13. havi nyugdíj is – a többi között ezen kormányzati támogatásokról tartott sajtótájékoztatót Varga Gábor, Fejér megye 05-ös számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője csütörtökön.

Varga Gábor országgyűlési képviselő Fotó: Sebestyén Bálint

Mint azt a képviselő vázolta, a családi adó-visszatérítés összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent a családoknak, mintegy kétmillió szülőt érint ez a segítség. Hozzátette, a magyar gazdasági növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, amely lehetővé teszi hozzá a forrás biztosítását.

– Mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy azt tette a baloldal a 2009-es gazdasági világválságkor – mondta Varga Gábor.

Beszélt arról is, hogy a Fidesz–KDNP számára fontos a nyugdíjasok megbecsülése is, akik életük munkájával megteremtették azt az alapot, amelyre építeni lehet az országot. A kormány tavaly döntött a nyugdíjprémiumról (amelyet már decemberben folyósítottak), és megvalósulhat a 13. havi nyugdíj visszavezetése is, amit még a baloldal vett el tőlük. A képviselő úgy fogalmazott, ezzel óriási lépést tettünk előre, amelyre ugyancsak a gazdasági helyzet biztosított lehetőséget.

Varga Gábor ismertette, hogy idén januártól 200 ezer forintra nőtt a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás-minimálbér.

Ráadásul ez év januárjától nem kell jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. A képviselő emlékeztetett arra, hogy a kormány ezzel is segíteni kívánja a fiatalokat, szemben Gyurcsány Ferenccel, a baloldal vezetőjével, aki azt üzente annak idején a fiataloknak, hogy „el lehet menni Magyarországról”.

Mint mondta, a mostani választások tétje az, arról dönthetünk, hogy Magyarország halad tovább előre a megkezdett úton, vagy azt a Gyurcsány-féle baloldalt juttatják hatalomra, amely már egyszer tönkretette az országot.

– Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt, Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra! – zárta a Sárbogárdon tartott sajtótájékoztatóját Varga Gábor.