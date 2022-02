A koronavírus-járvány idején az online tér vált az oktatás elsődleges platformjává, ami számos intézmény, illetve gyerekes család számára is nagy kihívást jelentett. Épp ezért az idén először a program azokra a pedagógusokra fókuszált, akik a nehézségek ellenére is képesek voltak hatékonyan átadni a diákok számára a megfelelő ismeretanyagot. A mintegy 4 millió forint összdíjazású pályázat során a gumiabroncsokat gyártó cég olyan, a közoktatásban dolgozó pedagógusok jelentkezését várta, akik készségszinten használják és alkalmazzák oktatói munkájuk során a digitális platformokat.

Balatoni József „Jocó bácsi”, történelemtanár, a Felelős Szülők Iskolájának szakértője, író és influenszer, Dóczi Attila „Attis”, a Tanulom Magam YouTube-csatorna influenszere és kommunikációs szakember, valamint dr. Szűts Zoltán digitális pedagógia, média- és információs társadalomkutató, egyetemi docens részvételével felálló szakmai zsűri és a közönség összesen négy kategóriában díjazta az „Év Digitális Oktatóit”.

A felső tagozatos tanárok közül Antaliné Miss Lilla pályázatát emelte ki elsőnek a szakmai zsűri. A Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola tanárnője már a karanténidőszak előtt is rendszeresen használt digitális eszközöket az óráin. Ez a koronavírus-járvány alatt sem volt másképp: tanulói egyebek között fiktív névjegykártyák, képregények, filmplakátok készítésén, digitális történetmesélésen vagy akár mémkészítésen keresztül tanulhattak új készségeket, miközben a tananyagot is játékos formában sajátíthatták el kvízekkel, szófelhő- és gondolattérkép-készítéssel, pontvadász villámkérdésekkel. Az órákon több applikációt és a Facebookot is használták a diákok projektjeik megvalósítására. A tanárnő által használt megannyi alkalmazás és platform segítségével kialakított egyéni és projektfeladatok minden esetben szorosan kapcsolódtak a tananyaghoz és az adott korosztály igényeire voltak szabva, ahogy az értékelési rendszer is. Az órákon rendszeresen bevetette a Geniallyt, a LearningAppset, a Wordwallt, a Mentimetert, a Wordartot, a Mindomot is.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola tanárnője már a karanténidőszak előtt is használt digitális eszközöket

A tantermi oktatáshoz képest ez az időszak sokkal hosszadalmasabb felkészülést igényelt az órákra, ám mivel a digitális oktatás valamennyi elemét már eleve ismerték Lilla diákjai, nem volt nagy a szakadék az átálláskor. A nehézséget inkább az jelentette, hogy a távolság miatt sokkal nehezebb volt a gyermekekre érzelmileg ráhangolódni, nehezebben nyíltak meg. Ugyanakkor a tanárnő pozitív megerősítéseket kapott az online oktatás kapcsán, módszereivel pedig mind a diákok, mind a szülők elégedettek voltak.

Megkerestük a pályázat dunaújvárosi nyertesét, Antaliné Miss Lillát.

– Nem idegen tőlem a digitális témájú verseny, már több ilyen jellegűben nyertem, és köztük egyben vezető tanár cím megtisztelő tulajdonosa is lehetek. Most kollégáim biztatására jelentkeztem ismét.

Bár az offline iskolai jelenlét szükséges a személyes közeg megteremtéséhez, de ma már a digitális eszközök használata nélkülözhetetlen. Azt mondják, a XXI. század új angolja a programozás, a digitalizáció készségszintű ismerete tehát nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kompetens munkavállalók kerüljenek ki az iskolapadból.

– Nagyon örülök a győzelemnek és egyben annak is, hogy ezzel az iskola is jelentősebb összegű támogatásban részesül – mondta el Antaliné Miss Lilla.