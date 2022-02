Történelem - A nyilas terrort 68 ezer zsidó ember élte túl az említett gettóban, a benyomuló szovjet katonák így is megközelítőleg 3000 temetetlen holttestet találtak, amelyek többségét később a Dohány utcai zsinagóga melletti tömegsírban hantolták el. A nyilas hatóságok a 0,3 négyzetkilométeren több mint 70 ezer embert zsúfoltak össze, ahol alig volt víz és élelem.

A középkori Európában a városokban kialakult zsidónegyedeket hívták gettónak, és általában a hatalom jelölte ki a zsidók számára ezeket a településrészeket. A XIX. században az utolsó európai gettót is felszámolták, azonban a második világháború idején a német nemzetiszocialisták az általuk megszállt kelet-európai területeken, elsősorban Lengyelországban és a Szovjetunióban, újra létrehozták azokat a zsidó polgárok elkülönítésére. A gettóban élőket kötelezték a sárga csillag viselésére, a nácik állandóan razziáztak, igyekeztek minél elviselhetetlenebb körülményeket teremteni a bent lakók számára. A kapuknál fegyveres őrség teljesített szolgálatot, ők ellenőrizték, hogy a területet kizárólag a kijelölt személyek hagyhassák el.

A budapesti „nagy” gettót a Dohány, a Nagyatádi Szabó (ma Kertész), a Király, a Csányi, valamint a Rumbach Sebestyén utcák, illetve a Madách Imre út és a Károly körút által határolt területen hozták létre. A kialakításáról szóló belügyminiszteri rendelet 1944. november 29-én jelent meg, ezzel létrejött Európa egyik legnagyobb gettója a második világháború során.

Budapesten kezdetben nem alakítottak ki gettót

Magyarországon a második világháborúba való belépés után már megkezdődtek a zsidó polgárok deportálásai, több tízezer embert hívtak be munkaszolgálatra, ahol az embertelen körülmények miatt sokan meg is haltak. Azonban 1944-ig a magyarországi zsidó lakosság többségének részét a közvetlen életveszély még nem fenyegette. A fordulópontot Magyarország 1944. március 19-i német megszállása jelentette, már akkor felvetődött egy egybefüggő területű budapesti gettó létrehozásának a terve, de végül elvetették azt. Kárpátalján viszont már 1944. április 16-án megkezdődött a zsidó lakosság gettókba való elkülönítése, ahol minden hat évnél idősebb embernek előírták a sárga csillag viselését.

A gettóban nyomorgók ezt valódi felszabadításként élték meg

A zsidók gettóba költöztetését hivatalosan az április 28-án kiadott 1944. évi 1.610 M.E miniszterelnöki rendelet tette lehetővé, de ennek ellenére Budapesten még nem alakítottak ki gettót. A német megszállás elleni tiltakozásul lemondott Szendy Károly helyére Farkas Ákost választották meg a főváros polgármesterének, aki 1944. június 15-én kiadott leiratában elrendelte, hogy a hivatalosan zsidónak minősülő budapesti lakosok úgynevezett csillagos házakban kötelesek lakni. A csillagos házak azok a budapesti lakóépületek, amelyek a zsidók lakhelyéül szolgáltak. Az elnevezés eredete az, hogy a rendelet értelmében az épületek bejáratát hatágú sárga csillaggal kellett megjelölni. Egy család csak egy szobát kapott, és kötelezték őket a sárga csillag viselésére, azok a zsidók viszont, akik nem a csillagos házakban laktak, kötelesek voltak oda átköltözni és korábbi lakásukat kiürítve átadni. A csillagos házakban lakó nem zsidók egyszerűsített eljárásban költözhettek zsidók kényszerből megürült egyik volt lakásába. Az érintett csillagos épületek száma közel kétezer volt, és a főváros mind a 14 kerületében voltak, de a legtöbbjük Pest belső kerületeiben, különösen a később felállított budapesti gettó területén volt. A polgármesteri határozat értelmében a zsidó polgároknak néhány napon belül át kellett költözniük az említett csillagos házakba, így az átköltözés június 24-én valójában be is fejeződött. A budapesti gettó 1944. novemberi felállítása után a gettón kívül eső csillagos házak lakóinak is a gettóba kellett költözniük.

Szálasi Ferenc került hatalomra

A budapesti zsidóság tömeges deportálását a különböző haláltáborokba Horthy Miklós kormányzó megakadályozta, így a csillagos házakba bezsúfolt zsidók jogfosztva ugyan, de létükben közvetlenül nem fenyegetve éltek tovább. A helyzet azonban 1944. október 15-én gyökeresen megváltozott, miután puccsal hatalomra került Szálasi Ferenc és nyilaskeresztes pártja. A fővárosi zsidóság sorsa ezzel megpecsételődött. Mivel a munkára fogható zsidó férfiak nagy része már a fronton volt mint munkaszolgálatos, a nyilasok így sok zsidó nőt és idős embert kényszerítettek kemény fizikai munkára. A sárga csillagos házakban élők közül a nyilasok ezreket hurcoltak el, a jó kapcsolatokkal rendelkező zsidó személyek több semleges állam külképviseletétől, illetve a Nemzetközi Vöröskereszttől mentesítést, védlevelet tudtak szerezni. Számukra november első felében a Szent István park környékén „védett” házakat alakítottak ki. Ezeket nevezték „kis” gettónak vagy gyakrabban „nemzetközi” gettónak. Ebben játszott nagyon fontos szerepet Raoul Wallenberg svéd diplomata is, aki a második világháború éveiben Magyarországon élő zsidók ezreit mentette meg a deportálástól.

A budapesti gettót Vajna Gábor belügyminiszter, a Nyilaskeresztes Párt egyik vezetője, Szálasi bizalmi embere, 1944.november 29-én kiadott rendelete értelmében alakították ki Budapest VII. kerületében. Tíz nappal korábban a zsidó közösséget irányító Zsidó Tanáccsal hivatalosan is közölték, hogy a csillagos házak lakóinak a VII. kerületben kialakítandó egybefüggő területű gettóba kell összeköltözniük, majd a következő napokban kidolgozták a részleteket is, amelybe bevonták a nemzetközi vöröskereszt képviselőit is. Az átköltözések végső határideje december 7. volt. A gettót ezután magas deszkapalánkkal vették körül, négy kapuját fegyveresek őrizték, a bent lévők csak különleges engedély felmutatásával tudták azt elhagyni. A terv az volt, hogy a budapesti gettóba 63 ezer zsidó lakost fognak elhelyezni, így átlagosan 14 személy jutott egy szobára. Ez a szám később elérte a közel 80 ezret, mert többen ide menekültek, sokan olyanok is, akiket már a nemzetközi diplomácia sem tudott megvédeni a nyilasoktól.

Embertelen körülmények voltak a gettóban

A Zsidó Tanács a gettó területét tíz igazgatási körzetre osztotta, amelyek élére elöljárókat, továbbá minden épületbe házparancsnokot nevezett ki, a lakások rendjére lakásparancsnokok felügyeltek. A tanács létrehozott a belső rend fenntartására egy csoportot, de a gyakori nyilas betörések ellen ők tehetetlennek bizonyultak. A nyilas fegyveresek több alkalommal is erőszakkal betörtek a gettó területére, ahol fosztogattak, sőt több esetben gyilkoltak is. A lakóhelyiségek rendkívül zsúfoltak, a tisztálkodási feltételek pedig minimálisak voltak. A vízhálózat akadozott vagy egyáltalán nem működött, így a bent lakók vizet csak a szomszédos házakból, vagy a megnyitott természetes kutakból tudtak szerezni. Fürdésre szinte egyáltalán nem volt lehetőség, de ennél sokkal nagyobb problémát jelentett az élelmiszerhiány. A fejadag nagyon szűkös volt, csak kenyérből egy személy naponta mindössze 150 grammot kapott. Az élelmiszer-szállítmányokat megcsapolták, és annak ellenére, hogy az élelem beszerzését illetve elosztását külön bizottság ellenőrizte, az élelmezést egyre nehezebben tudták biztosítani. 1944. december 27-ére Budapest körül bezárult a szovjet ostromgyűrű, ettől kezdve a város, de különösen a gettó élelmiszerhelyzete kritikussá vált. A sorozatos szovjet ágyútűz a gettó épületeit sem kímélte, így az ott lakók kénytelenek voltak –akár hosszabb időre is – egy levegőtlen óvóhelyre lemenni, az ott összezsúfolódott emberek a kínok kínját élték át. Igaz Budapest nem zsidó lakossága is sokat szenvedett a szovjet ostrom alatt. A gettó halottait eleinte még az izraelita temetőkbe szállították, de később, ahogyan az utcai harcok fokozódtak, erre már nem volt lehetőség, így a holtesteket a gettó fürdőjében, vagy később egyszerűen csak az udvaron halomba rakva tárolták. Egy járvány kitörését csak a hideg idő akadályozta meg, ennek ellenére a halottak száma naponta száz körül mozgott.

Felszabadulás a gettóban lévőknek

Érdekes ez a fogalom, mert a szovjetek benyomulását a magyar társadalom nagy része nem felszabadulásként élte meg, mert a megszállók rengeteg bűntettet hajtottak végre az ártatlan és védtelen magyar lakosságon, elsősorban a nőkön. A gettóban lévők azonban ezt valódi felszabadításként élték meg, mert számukra a szovjetek egy vészkorszak lezárását hozták, életük már nem volt veszélyben, és számukra akkor az volt az elsőrendű kérdés. A gettó megsemmisítését ugyan tervezték a németek, mielőtt a szovjetek odaértek volna, de erre szerencsére nem került sor. 1945. január 17–18-án a szovjet csapatok elérték Pest központi részeit, a harcok Budán tovább folytatódtak, a pesti gettó így felszabadult. A terület köré vont palánkot rögtön tűzifának használták fel. A valamikori gettófal vonalában 2015-ben a 70. évforduló alkalmából egy emlékfalat építettek, a falon interaktív térkép mutatta be a városrész akkori történetét, ezzel megemlékezve arról az időről és bízva abban, hogy ilyen események a magyar történelemben soha többé nem fognak lejátszódni.

Felhasznált irodalom:

– Nagy Péter Tibor, Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU).

– Ungváry Krisztián. A pesti gettó megmenekülése, 1945. História (2006/3.). Hozzáférés ideje: 2014. január 10.

– Szita, Szabolcs. Együttélés, üldöztetés, holokauszt. Budapest: Korona Kiadó (2001).

Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes.

– Kádár Gábor, Vági Zoltán. A végső döntés. Budapest: Jaffa Kiadó, 2013.

– Budapest polgármestere 523.926/1944. XXI. sz. leirata. In: Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938–1945. Összeállította Vértes Róbert. Polgár Kiadó.

– https://mult-kor.hu/hetven-eve-szabadult-fel-a-budapesti-getto-20150118.

– Lajos Attila: Raoul Wallenberg – mítosz és valóság;

utószó Karsai László; Minerva.