Szívesen és valószínűleg sokak örömére emlegetem a Kiscsillagot, ami évtizedeken át Dunaújvárosban alapintézménynek számító söröző volt, ahol nem mellesleg kiváló, azóta is emlegetett finom ételeket is kaphatott a vendég. Ez volt a vendégei által átnevezett Fapad.

Mint egy tájékozódási pont

Lassan feledésbe merült, hogy valamikor az ablakai előtt vezetett a Pentelét Dunaföldvárral összekötő közút. Fénykorában jó néhány hasonló, teljes gőzzel hasító és napjában akár kétszer is telt házzal jeleskedő helyszín volt ebben a városban. Nyilván mindenki egyrészt a szíve szerint, másrészt a lakóhelyétől a gyárig főként kerékpárosan vagy gyalogosan vezető legrövidebb út mentit választotta. Bármikor gond nélkül fölesküdött rá, hogy talán az a legjobb a világon, de nálunk föltétlenül. Ezért aztán gyakran kezdték így a különböző helyszínekre navigálva valakit: „ahogy kijössz a Fapadból…”

A Fapad is része volt az Arany Csillag Szállodának, amelyet 1954-ben adtak át. A fotó abban az évben készült Fortepán/Gallai Sándor

Az Arany Csillag részeként

Ezzel a névvel jutalmazták a háború utáni Magyarország első újonnan épített szállodáját, amelyet 1954-ben adtak át. Ehhez kacsolódott az épület posta felőli szárnyában, ahogy akkoriban mondták, a korszerű népbüfé, ahol olcsó hideg és meleg ételeket fogyaszthatott a közönség. Ez volt a Fapad őse, ami riasztó külsejével (legjobb esetben egy posztszovjet vasúti pályaudvarra hajazott) nem, de az áraival végül csak elnyerte az éhes és szomjas építőmunkások bizalmát.

Óriási előrelépés volt...

Valóban óriási előrelépés volt, amikor megkapta az emlékezetes arculatot, a névadó fa padokkal. Közel kilenc hónapig tartó átalakítási munkák után 1961. szeptember 21-én megnyílt az Arany Csillag Szálloda új üzemegysége, a Kiscsillag Étterem. Úri helynek mondták az odajárók, amivel természetesen magukat is átpozicionálták. Igazi aranykorszak kezdődött.

A törzsvendég szemével

A ’70-es évek közepétől rendszeres vendégei voltak az egységnek az akkor a húszas éveik elején járó, Kövér becenéven szólított barátaim. Úgy értem, hogy mindkettő ugyanarra a névre hallgatott, s mi több, az egyszerűségre való tekintettel ők engem is annak neveztek. Utólag még nekünk is fölfoghatatlan, ami akkor természetes volt, a név kimondására kizárólag a megszólított emelte föl a fejét. Ez a gyűjtőnév egyébként senkinek nem volt kapcsolatban a testsúlyával.

Mesélj, Kövér!

A Fapad ügyében most az alközpontos Kövérrel beszélgettem. Mi a zseniális dobos és hangszerelő Kövérrel főközpontosokként regnáltunk. Hogy mit jelentenek ezek a jelzők, annak taglalása messzire vinne, talán majd legközelebb belemegyünk a részletekbe. Szóval az emberem így vallott a műintézményről.

– Fiatalon kezdtem odajárni, és a közvetlen barátaimmal szívesen választottuk azt a helyet, mert a többi italméréshez képest elegánsabbnak és föltétlenül konszolidáltabbnak tűnt. Az árait elfogadhatónak tartottuk. Egy dolog nem volt benne, üres hely. A verekedések és az egyéb zajos balhék is jobbára elkerülték, hiszen a fölötte lévő rendőrségről rendszeresen bejártak az egyenruhások. Utólag már teljesen mindegy, hogy ettek-e, ittak-e a műszakjuk közben. A rendszeres megjelenésük szerencsére bizonyos embereket távol tartott a helytől.

Akár egy klubban

– Rendes, normális, éhes és szomjas embereknek való hely volt. Egy idő után már szinte mindenki ismerős lett, és a focimeccsek eredményein túl is volt mit megbeszélni velük. Egy alkalommal vagy húsz vendéggel volt egy súlyos vitám, ami az akkori tv-s barcohbajáték rendje szerint zajlott. A megjelölt szó az „asztal” volt. A vita arról szólt, hogy az egy tárgy-e vagy fogalom, ami a világ összes olyanféle bútorára vonatkozik. Én az utóbbit képviseltem. A vita konfliktus nélkül rendeződött.

A Biga nem viccelt

– Persze nem csak a szellemi villogásoknak volt ott helye. Az egyik közös barátunk, a Biga, annak a korszaknak az egyik szép remények előtt álló fiatal dobóatlétája volt, az abban a sportban elvárt fizikai adottságokkal. Egy kikötői kocsmában az ilyen kiállású fickókat egy ökölcsatára hívták, itt feloldódott a feszültség egy szkander-erőpróbával.

A tét tiszteletreméltó és könnyen követhető volt. Egy négyzetméter kisfröccs. A Biga nagyon rendes gyerek volt, szívesen megadta a lehetőséget a visszavágóra is. Aztán szépen elfogyasztottuk azt a nyereményét is. A szűk körű társaságunknak olyankor nem volt gondja a számlára.

Ne csak együnk, igyunk is!

– Szerintem nagyon jó konyhája volt a Fapadnak. A fiatalabb éveimben a kedvencem, ahogy sok más vendégnek is, a sólet volt. Egy kicsit már élvezve a törzsvendéges hangulatot úgy rendeltünk, hogy „feltétlenül kérünk egyet”! Később hatalmas kedvencemmé váltak ott is a magyaros szűzérmék. Ízre, adagra, akár mint a dobos Kövér resztelt mája, vagy bármi más, tökéletes volt. A Biga-esteket leszámítva csapoltsör-párti voltam.

Melyek Dunaújváros, a környék legjobb vendéglátóhelyei? - Ön hova jár szívesen szórakozni? Mutassa meg másoknak is! A most induló játékunk során három kategóriában keressük, hogy melyek a térség legjobbjai. Nevezni lehet dunaújvárosi helyet, de a környékbeli városokban, községekben is szeretnénk felkutatni a legjobbat. Ön is szeret egy fárasztó nap vagy akár egy hosszú hét után lazítani egy sörözőben vagy borozóban? Vagy ön szívesebben tölti az idejét a kedvenc pizzázójában? Esetleg péntek este beindul a bugi a lábában, és a jól bejáratott zenés, táncos szórakozóhely felé veszi az irányt? Bizonyára ezek közül mindenkinek megvan a saját törzshelye. Mi pedig most erre vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóinknak melyik a kedvencük. Éppen ezért február 1-jén elkezdődött a Törzs­hely 2022 játékunk, amelynek az első, február 14-ig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, melyek olvasóink kedvenc vendéglátóhelyei. Nevezni akár vendégként, akár tulajdonosként is lehet. A jelöléseket három kategóriában (megyeszékhely, város, község) várjuk a duol.hu/torzshely oldalon. A nevezéshez nincs más dolga, mint az oldalunkon kitölteni a jelölési űrlapot és feltölteni egy, a helyről készült képet. És hogy mi lehet törzshely? Nehéz nekünk definiálni, hiszen bármely alkalmi vendéglátóhely, bár, italüzlet, étterem, zenés-táncos szórakozóhely, büfé, cukrászda és ezeknek a mutációja nevezhető. A jelölési szakaszt követően 2022. február 28-tól szavazással egybekötött nyereményjáték indul, ahol a szavazók között nettó százezer forint értékű pénznyereményt sorsolunk ki, a legtöbb szavazatot kapott törzshelyek pedig milliós értékű reklámcsomagot nyerhetnek. DH