A művelődési házban harminchét borrendi tag jelent meg, ami lényeges, hiszen a részvétel így ötven százalék fölött volt, vagyis határozatképesnek számított a közgyűlés. A napirend első pontjaként Schmidt Attila nagymester foglalta össze a borrend legutóbbi négy évét (a vezetőséget mindig négy évre választják meg).

A nagymester így kezdte beszámolóját: „Talán mindannyiunk nevében elmondhatom, nagyon különös és sok tekintetben életünk egyik legnehezebb időszakán, két évén vagyunk túl. A mondás szerint minden generációnak megvolt a maga harca a történelemben. Kinek a világháború, kinek 1956 stb. Nekünk a Covid–19-világjárvány.”

Majd nagyon alapos, precíz összefoglalót tartott a borrend elmúlt négy évéről. (Terjedelmi okokból csak néhány dolgot tudunk megemlíteni.) A többi között kiemelte, a járvány következtében 2020-ban mindössze négy, a 2021-es év során pedig hat alkalommal tartottak nagytanácsi ülést. 2018-ban és 2019-ben viszont egyaránt kilenc-kilenc alkalommal találkoztak. Majd hozzátette, a nagytanácsi tagok közül munkahelyi vagy családi elfoglaltság miatt csupán néhány alkalommal hiányzott valaki, ami bizonyítja, a megválasztott vezetők komolyan vették a tagság által rájuk ruházott megbízatást.

„A beszámolóm során először is szeretném végigvenni a 2020. év során szervezett programjainkat, amelyeknek hivatalos száma, amit meg lehetett tartani, összesen négy volt. Az évet a korábban megszokott lendülettel kezdtük meg. A 2019-ben először megrendezett Vince-napi pincejárás sikerén felbuzdulva ezt a programot 2020-ban is beemeltük naptárunkba. Január 18-án harmincan indultunk el a szőlőhegyi buszmegállótól, hogy az Öreg-hegyet, a Kápolna sort, majd a Rác-hegyet is bejárva, megkóstoljuk az előre leegyeztetett tíz állomáson az adott gazda borát, majd a szőlőjében megnézzük a metszésre, művelésre vonatkozó elképzeléseket is. 2020. január 31-én Téli gazdaestéink keretében első alkalommal Pálinkamustrát tartottunk.

A pálinkamustrának az volt a célja, hogy a helyi amatőr pálinkafőzők tanulhassanak a „nagyoktól”. A borrend következő programja az április 25-i, 27. kistérségi borverseny lett volna. Közben megállíthatatlanul közeledett az Orbán-nap. Nincsen arra vonatkozó adatunk, hogy az elmúlt mintegy háromszáz évben kényszerűségből valaha is elmaradt volna a Szent Orbán-nap Adonyban, ezúttal megtörtént a vírus miatt. A gazdák természetesen ezen a napon is kint voltak a pincéknél, ahogyan a megelőző hetekben, a kijárási korlátozások alatt is végezte mindenki az aktuális szőlő- és pincemunkákat. Sosem tapasztalt nyugalomban, lecsendesülve beszélgettek egymással az emberek. Nagy örömmel töltött el minket, hogy október 9-én, szombaton végre újra nagy rendezvényt tarthattunk, a pandémia következtében meghozott korlátozások után. Társborrendi barátaink közül a hely szűkössége miatt nem tudtunk mindenkit meghívni, de így is tíz borrend látogatott el hozzánk, köztük a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége (MBOSZ) elnökségéből két alelnök, Szűcs Zoltán és Kovács Róbert személyében” – összegzett a nagymester, majd így folytatta.

„Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a nagytanácsi tagok nem csak munkájukkal járultak hozzá borrendünk sikeres működéséhez, hanem több esetben jelentős anyagi felajánlásokkal is. Köszönet mindenkinek, akik az év során munkájukkal, bármilyen mértékű hozzájárulásaikkal segítették borrendünk tevékenységét, megszervezett rendezvényeink sikerét.”

Solti Ferenc borrendi alapító tag visszavonult a nagytanácsból

Schmidt Attila elmondta még, hogy a borrend anyagi helyzete stabil, több pályázaton nyertek, például a Borrend szakmai programja címűn is hárommillió forintot. A többi között ebből fogják finanszírozni a Kárpát-medencei Szent Orbán borrendek találkozóját, amelynek Adony lesz idén a házigazdája. A vendégek pedig nemcsak itthonról, hanem a történelmi Magyarországról – Erdély, Felvidék, Délvidék – is érkeznek.

Schmidt Attila után Boldog Tamás, a borrend ceremóniamestere számolt be azokról a tapasztalatokról, amelyeket a tavaly nyáron Balatonfüreden a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége által megrendezett ceremóniamester-továbbképzésen szerzett. Az MBOSZ célja az egységesítés, amely egy országos standard meghatározása az egységes, szakmai kép kialakítása céljából. Alapvetés: a vendéglátó a vendéggel szemben alárendelt. A legfontosabb rendezőelv, hogy mindig annak kell alkalmazkodnia, aki érkezik. „Bárki érkezik a szervezet rendezvényére, a saját szokásaink szerint illik őt fogadnunk, természetesen azokat a jellegzetességeket, amelyek a vendég számára kötelezően előírtak, elsősorban vallási eredetű kötelességeket, be kell tartanunk.

A nemzeti színeket szalag formában is hasonló tisztelet illeti meg, mint a nemzeti zászlót. A vállszalagot hagyományosan a jobb vállon átvetve hordjuk, mivel eredetileg a viselő bal oldalán függő kardot tartott. A színeket a nyaktól kezdve kifelé haladva számoljuk” – hívta fel a figyelmet néhány fontos dologra Bódog Tamás.

Ezután Solti Ferenc a borrend gazdálkodását részletesen is ismertette. A számlájukon most nyolcmillió forint van, a tavalyi bevételi növekmény kétmillió volt. Megjegyezve: ilyen jól még sosem állt a borrend anyagilag.

Természetesen a tagoknak is lehetőségük volt az elhangzottakhoz hozzászólni, és javaslatokat is tehettek. Dr. Menyhárt Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy Adony, az adonyi szőlőhegy is rákerült a Mária-zarándokútra, amely szinte egész Közép-Európát átszeli. Menyhárt Ferenc szerint ez is viszi a település, valamint a Szent Orbán Borrend jó hírét az országban.

Talán a legfontosabb napirendi pont a tisztújítás volt. A nagytanács eddigi tagjai közül ketten lemondtak: Fülöp Ferenc betegsége miatt, Solti Ferenc pedig úgy érzi, jöjjenek a fiatalok, az ő korában már nem akar jelentős feladatokat vállalni a borrendben. Róla tudni kell, hogy 1998-ban alapító tag volt, és egyetlenként az eddigi huszonnyolc kistérségi borversenyen mindig indult.

Az új nagytanács: Boldog Tamás (ceremóniamester), Ecsődiné Pletser Edit (kancellár), Enyedi Norbert (nagykövet), Friedrich Terézia (kincstárnok), Fülöp Terézia (pénzügyi felügyelő), Májer Béla (krónikás), Nedves Tibor (főpohárnok), Schmidt Attila (nagymester).

Az új nagytanács „ismérve”: Három hölgy még sohasem volt tagja, és az átlagéletkor sem volt még soha olyan alacsony, mint most.

A közgyűlést Ronyecz Péter, Adony polgármestere zárta néhány mondattal: – A borrend mindig is Adony jó hírét vitte, és közösséget épített. Az önkormányzat folyamatosan partnere volt a borrendnek, és a jövőben is az marad.

A közgyűlést követően jöhetett a gazdanap országosan elismert szakemberek előadásaival.