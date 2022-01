Részben talán a #METOO mozgalom hatására, részben a társadalomban lezajlott pozitív szemléletváltásnak köszönhető, hogy az utóbbi időben egyre többen színt vallanak a nyilvánosság előtt: életük valamely szakaszában iskolai, edzőtermi vagy családon belüli erőszak áldozatai voltak. Legutóbb a magyar sajtót hetekig foglalkoztató Szi­lágyi Liliána esete, és annak részletei borzolták a kedélyeket. Az ügynek (biztosan) lesz folytatása, de az úszónő példája talán sokaknak lehet pozitív példa: van kiút a bántalmazó légkörből.

– Kezdjük a legelején. Egyáltalán milyen formái vannak a családon belüli erőszaknak?

– Fontos tudatosítani, hogy bántalmazás kapcsán nem csak fizikai értelemben vett erőszakról beszélhetünk. Sok formája van, akadhat olyan is, amikor nem is csattan el pofon. Családon belüli bántalmazás esetén a bántalmazó az áldozathoz nagyon közel álló személy, nagyszülő, szülő, házastárs vagy bárki a családi körből. Egy bántalmazó családi légkör rengeteg mindent magában foglalhat, például a függésben tartást, akár anyagi akár fizikai értelemben véve, a másik fél mozgásterének korlátozását, barátoktól vagy családtagoktól eltiltását, rendszeres kiabálást és verbális agressziót, tárgyak összetörését. Egy bántalmazó kapcsolatban jellemzően van egy agresszor, a bántalmazó családi légkörben az ő igényei köré rendeződik a család élete. Akkor esznek, ha ő éhes, akkor vannak programok, ha neki van hozzá kedve, ha pihenni akar, mindenkinek csendben kell lennie. Egy ilyen légkör már az esetleges pofon előtt is mérgező.

– A veszekedés is annak számít? Hol lehet meghúzni a határvonalat?

– Egy hétköznapi veszekedés, amikor valamelyik vagy mindkét fél indulatosabban, emelt hangon fogalmazza meg a mondandóját, az természetesen önmagában nem számít bántalmazó családi légkörnek. Ha a veszekedések mindennaposak, ha mindig ugyanaz a fél kerekedik felül leuralással, kiabálással, megfélemlítéssel, ott már gyanús a dolog. Ha pedig mindez társul a fent említett korlátozások valamelyikével, akkor a bántalmazó légkör valószínűsíthető.

– Az előbb felsorolt esetek lehetnek annak a fokozatai, hogy valaki eljusson a fizikai tettlegességig?

– A bántalmazó légkör kialakulása gyakran jelzi előre a tettlegességet. Minél erősebb a függés az agresszortól, annál valószínűbb, hogy idővel romlani fog a helyzet.

Huszár Zsófiával, az MRE Újváros Drogambulancia pszichológusával beszélgettünk Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Ahogy említette, ennek vannak, illetve lehetnek fokozatai. Ha ez így van, nincs az emberek fejében egy vészvillogó, ami azt mondja, hogy állj? Kérdezem mindezt anélkül, hogy részem lett volna hasonlóban, vagy, hogy hibáztatni akarnám az áldozatot.

– A figyelmeztető jelek egy kapcsolat elején az úgynevezett „red flagek”, magyarul talán vörös zászlóként lehetne fordítani. Ezek észrevételét sok esetben tanulni kell, mert anélkül nehéz tudatosítani azokat. Egy szerelem kezdetén sok mindent hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni, hiszen a jó dolgokra fókuszálunk, és természetesen senki nem tökéletes, mindenkinek vannak hibái. Viszont ha valaki már keveredett bántalmazó dinamikájú párkapcsolatba, esetleg többe is, akkor esetében kiemelten fontos, hogy a figyelmeztető jeleket megtanulja tudatosítani. Nyilvánvalóan itt egy párkapcsolati helyzetről beszélünk, viszont ha például a szülő az agresszor, akkor a gyermeknek ilyen eszközök nem állnak a rendelkezésére, illetve a kapcsolatból való kiszállás sem opció számára. Ezért ezekben a helyzetekben kiemelten fontos a beavatkozás.

– Akik előállnak azzal, hogy ők életük valamely szakaszában elszenvedői voltak erőszaknak, miért teszik mindezt felnőttként? Mert bár tagadhatatlan, hogy manapság megértőbbek vagyunk az áldozatokkal, az áldozathibáztatás még ma is nagyon gyakori. Ahogyan az a hozzáállás is, hogy megkérdőjelezik a hitelességet, hiszen, ha akkora a baj, akkor miért nem állt vele elő akkor, amikor az eset megtörtént?

– Ennek több oka is van. Az egyik rendszerszintű, sajnos még mindig gyakori, hogy a gyerekek nem kapnak megfelelő segítséget akkor sem, ha jelzik a bántalmazást. Az ilyen helyzetbe került felnőttek gyakran nem veszik komolyan az elmondottakat, hazugsággal vádolják a gyereket, elbagatellizálják a történteket, vagy egyszerűen csak úgy tesznek, mintha meg sem hallották volna az elhangzottakat. A másik ok a gyermeki lélek működésében keresendő, bennük egy ilyen helyzet, hogy akinek szeretnie és védelmeznie kéne engem, az bánt – ez feloldhatatlan ellentétet okoz. Nincs más eszközük erre, mint magukban keresni a hibát, hisz a szülő mindenható a szemükben. „Anya/apa nem rossz ember, megérdemeltem a verést”. Ez a működés, az önhibáztatás alapként sajnos felnőttkorban is meghatározó maradhat.

A gyereknek az a normális, amiben felnő, azt fogja szeretetnek gondolni, amit otthon kap, ha az bántás, akkor azt. Ahhoz, hogy ezt újraértékelje, sokszor évek kemény munkája kell. Ezért van, hogy egy bántalmazó családban felnőtt gyermek felnőttként visszatekintve ébred rá, hogy ami vele történt, az nagyon nem volt rendben. Ahhoz pedig, hogy ezt nyíltan fel is vállalja valaki, hatalmas lelki erő kell.

– Sok áldozatnál hallani azt a magyarázatot, hogy szégyelli mindazt, ami vele történt. ­Holott az agresszor számára inkább szégyellnivaló, amit tett.

– Igen, ez gyakori és köthető az imént említett gyerekkori működéshez. A bántalmazás szégyent hoz, ami borzasztó nehéz teher, a szintén gyakori áldozathibáztató hozzáállás pedig csak súlyosbítja ezt. Ami ezt segíthet oldani: az önismereti munka, terápia.

– A szavaiból az derül ki, hogy ez nagyon nem egyszerű, és hosszú folyamat.

– Ez így van, ehhez elképesztő bátorság kell. Egy ilyen kapcsolatból rendkívül nehéz kiszállni, gyakran a rendszer sem segíti az áldozatokat, sok esetben már izolálódtak, a barátságaik leépültek, az anyagi és fizikai függés pedig erős. Emellett amikor ez sikerül, akkor kezdődik az ezt követő érzelmi munka, a történtek feldolgozása, ami szintén nagyon megterhelő. Gyermekkorban átélt bántalmazás esetében ez halmozottan igaz.

– Mennyire tud repetitívvé válni egy ilyen folyamat? Arra gondolok, hogy ha valaki belekerül egy bántalmazó kapcsolatba, majd abból sikerül kilábalnia. A következő párválasztás alkalmával – nyilván tudat alatt, hiszen ez nem egy tudatos működés – belekerülhet megint egy bántalmazó kapcsolatba?

– Nagyon fontos kérdés. Szeretném hangsúlyozni a tudattalan működések kapcsán, hogy nem szabad lebecsülni egy bántalmazó kapcsolat légkörének az erejét, egy egészségesen, kiegyensúlyozottan működő ember is belekerülhet, és akár benne is maradhat egy ilyen toxikus kapcsolatban. Egy fokozatosan erősödő bántalmazó légkör észrevétlenül elérheti, hogy a másik teljesen elbizonytalanodjon, kételkedni kezdjen magában, az önbecsülése leépüljön és elhiggye, hogy a kapcsolaton kívül nem lenne képes boldogulni. A repetitív mintázat pedig, amikor valakinek a kapcsolatai ennek mentén hasonlóan alakulnak – mindenképpen figyelmeztető jel. Terápiás munkában ezek a mintázatok felismerhetőek és változtathatóak.

– Mekkora felelőssége lehet ebben a környezetnek? Mekkora támaszt nyújthatnak a bántalmazottnak?

– Össztársadalmi felfogás, hogy a családi ügyek magánjellegűek, ezért senki nem mer beleavatkozni. A nyilvánosság elé álló áldozatok szerepe ezért kiemelt, hisz az első lépésnek a tudatosításnak kell lennie: a családon belüli bántalmazás létező, végzettségtől és anyagi helyzettől függetlenül minden társadalmi rétegben megjelenő probléma, ami felbecsülhetetlen károkat és szenvedést okoz.

Ha barátként találkozunk ezzel a helyzettel, fontos az említett dolgok tudatosítása. Bántalmazó párkapcsolatból kiszállni nem annyira egyszerű, mint amilyennek egy kívülállónak tűnhet. Mindenképpen érdemes arra biztatni az illetőt, hogy keressen lelki segítséget, forduljon szakemberhez.

Fontos tudnivaló, hogy az illetékes intézményeknél névtelen bejelentés tehető. Ez azt jelenti, hogy sem az elkövető, sem az áldozat nem fogja megtudni, hogy mi tettük a jelzést, viszont a kellő figyelmet, megsegítést, szükséges esetben a beavatkozást ezzel tudjuk biztosítani a családnak. Szintén fontos, hogy nem a mi feladatunk a „nyomozás”, ha felmerül bennünk a gyanú, főleg ha gyerekek is érintettek a történetben, mindenképpen érdemes jelezni, az illetékes szakemberek pedig felmérik a helyzetet. Ambulanciánkon mi is foglalkozunk családon belüli bántalmazás túlélőivel, egyéni és csoportos formában is.

Amennyiben a gyanú felmerül...

Amennyiben felmerül a családon belüli erőszak legkisebb gyanúja, vagy mi magunk válunk áldozattá, akkor a következő utakon fordulhatunk segítségért:

– Útkeresés Segítő Szolgálat

telefon: +36 25/510-100

e-mail: [email protected]

– MRE Újváros Drogambulancia

telefon: +36 30/490-9326

e-mail: [email protected]­ambulancia.hu

– Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, telefon +36 25/510-510

– Áldozatsegítő Szolgálat, Fe­jér megye, telefon: +36 22/512-110

– Országos Áldozatsegítő Vonal, telefon: +36 80/225-225

– Országos Krízisvonal

telefon: +36 80/205-520.