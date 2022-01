Úgy látjuk, nagy szükség van arra, hogy megújuljon a közélet Dunaújvárosban, hiszen jelenleg komoly megtorpanást tapasztalunk ezen a téren is. Ennek a megújulásnak tettük meg - mi a magunk oldaláról - az első lépéseit: dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója személyében kiváló országgyűlési képviselőjelöltünk van, aki lokálpatriótaként segíteni fogja a körzet megújítását. A dunaújvárosi helyi Fidesz csoportba a régi tagok mellé, akiknek köszönjük eddigi munkáját és továbbra is számítunk rájuk, jelentős számú, tettre kész új tagot vettünk fel. Ez egyébként a Fejér megyei 4.számú választókerület többi településén is így történt, mindenhol erősítettünk.