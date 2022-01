Reggel kilenc óra előtt pár perccel még csak mozgolódást láttunk a hangár előtt. Csak néhányan mutattak életjelt magukról. Pedig autó már volt a parkolóban szép számmal. Ahogy az egyre jobban incselkedő napsugarak felmelegítették a hangár bádogkapuját, úgy lett egyre mozgalmasabb a reptéri élet.

Rengeteget dolgoztak közösségi helyiségeiken, ami jó csapatépítő is volt

Elsőként Tóth Imre, a Dunaferr Repülőklub szakosztályvezetője tartott felszállás előtti eligazítást, mert bármennyire itt az év vége, és mindenki vidám hangulatban, a repülés nagyon komoly dolog. A biztonság a legfontosabb! A rövid bevezető után azonban már csak apró kellékek hiányoztak, mint kispárna az ülésekbe, repülőnapló átnézése, egyéb feladatok kiosztása. Ilyenkor azért jóval lazábbak a megkötöttségek, hiszen szilveszter napján az utolsó órákat töltik majd a levegőben. Az év értékeléséről vendéglátónkat, Tóth Imrét kérdeztük.

Hojek Ferenc és felesége sárkányszárnyon búcsúztatta az óévet

– Hetvenéves a hagyományunk, hogy az utolsó nap, ha engedi az időjárás és biztonságos a repülés, akkor a levegőben töltjük az év hátralévő óráit. Szerencsénkre az idén ehhez csodálatos szép napunk lett. A hangsúly ezen alkalommal is a repülésen lesz, de természetesen az utána következő bulinak sincs akadálya. Visszatekintve talán a legfontosabb eseményünk a 66. Nemzeti Vitorlázórepülő Bajnokság volt, amit rekordnak számító, hatvankét indulóval rendezhettünk. Óriási eredménynek könyveltük el, hogy idős és fiatal egyaránt összefogva, csapatmunkával dolgozta végig az évet. 2021 egyben teszt is volt, annyi csapás után meg tudunk-e maradni. Külön öröm számunkra, hogy ebben az esztendőben volt két új jelentkezőnk is, és úgy néz ki, egy megmarad, és 2022-ben szintén várunk sorainkba fiatalt. A klubtagok élete egyébként nemcsak a levegőben zajlik, de a földön is adódott feladat 2021-ben. Rengeteget dolgoztunk közösségi helyiségeink kialakításán, ami jó csapat­építő tréningként is szolgált. Tehát épültünk, szépültünk és sokat repültünk – hallottuk Tóth Imrétől, aki október óta szakosztály-vezetőként irányítja a klub életét.

Mészáros Máté, a Dunaferr Repülőklub reménysége előtt nagy jövő áll

Repülőtéri látogatásunkon a klub talán legnagyobb fiatal reménységével, Mészáros Mátéval is találkoztunk, így nem hagytuk ki őt sem az értékelésből.

– Új típust kezdtem repülni, az ASW19-et. Az év legnagyobb feladata volt, hogy összeszokjak az új géppel. Ezzel repültem Dunakeszin, illetve itthon a nemzeti bajnokságon is. Az MVK-bajnokságon is teljesítettem néhány távot. A szezon végére nagyon jól összerázódtunk. Idén igazán nagyokat mehetek majd vele. Nemzetközi szinten jelentkeztem Prievidzára, ami az első külföldi versenyem lesz, de ifjúsági világbajnokságon azonban még nem indulok. Tehát világversenyre, Eb-re egyelőre nem gondolok. A válogatottnak továbbra is tagja vagyok, szerencsére új lehetőségeim vannak, jobbak, mint az eddigi években, így szeretnék minél több versenyen részt venni, tapasztalatot gyűjteni, hogy összeszedjem magam a nemzetközi szinthez – mondta.

Arra a kérdésre, melyik eredményére a legbüszkébb, így válaszolt.

– Talán az év végi Magyar Vitorlás Kupán nyújtott szereplésemre, ahol nagyokat és gyorsan repültem. Ezeket rendkívül élveztem – nyilatkozta.

Természetesen nem mehettünk el köszönés nélkül a Kisapostagi Repülő Egyesület hangárja mellett sem. Itt is pezsgő életet találtunk az év utolsó napján. Az egyesületről Thuróczy Endre beszélt röviden.

Loskay Lászlóval és a Góbéval emelkedtünk a magasba

– Ez az évünk azért volt sikeres, mert versenyekre is el tudtunk menni a Covid-helyzet ellenére. Ráadásul a nemzeti bajnokságot itthon rendezhettük. Tegnapelőtt volt pont két éve, hogy megalakultunk. Civil szervezetként a sport és a szabadidő hasznos eltöltését céloztuk meg. Az országot körberepültük egy túra alkalmával, valamint kitaláltunk olyan versenyzési lehetőséget, amikor mindenki a saját repülőterén GPS alapján saját feladatot teljesíthetett. Ezt utólag központi helyen számítógép értékelte, így az országban bárki csatlakozhatott a versenyhez. A repülésen kívül sokat dolgoztunk a környezetünk, a telephelyünk rendbetételéért. Festés, vakolás, faljavítás, csatorna és egyéb állagmegóvó munkákkal lett komfortosabb, szebb egyesületünk épülete. Jól megférünk a többi egyesülettel együtt – zárta szavait Thuróczy Endre.

Mennyire így van ez az utóbbi megállapítás, arra a bizonyíték, hogy a repülés mellett Budapestről érkezett ejtőernyősök is ugrottak az utolsó nap. És hogy az évet a repülősökhöz hasonlóan fejezhessük be, e sorok írója Loskay László segítségével emelkedett magasba egy rövid kör erejéig a repülőtér felett.