Ronyecz Péterrel, Adony város polgármesterével beszélgettünk arról, hogy miként alakult a település gazdasági képe tavaly, és milyen tervekkel vágnak az idei esztendőnek.

Mint mondta, költségvetés szempontjából a 2021-es év nehezen indult, ennek oka a járványügyi helyzet, a települési támogatások átcsoportosítása és az önkormányzati feladatok változása. Egy költségvetésről általánosságban elmondható, hogy folyamatosan módosul az év során, alakítva mindig az adódó helyzetekhez. Lehetőség van plusz bevételekre is szert tenni pályázatok által, ezen támogatásokkal pedig még az év elején nem lehet biztosan kalkulálni. Így volt ez Adony esetében is: februárban 1,7 milliárd forintos bevételi oldallal számoltak, év végére pedig kétmilliárd forint fölé ment a költségvetés.

Ronyecz Péter, Adony polgármestere vázolta az idei terveket Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– A pandémia az egész működésünkre, a mindennapi munkára rányomta a bélyegét, sok területen rendhagyó módon kellett intézni a feladatokat. Többi között új volt az a helyzet is, hogy online zajlott a testületi munka is, de természetesen mindenről folyamatosan egyeztettünk, nem volt fennakadás – idézte fel a polgármester.

Mint mondta, a tervek, beruházások nagy részét sikerült megvalósítaniuk. A saját költségvetésből, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Magyar Falu Program elnyert támogatásaival tudtak különféle fejlesztéseket véghez vinni. A többi között ilyen a Magyar közben a vízelvezetés problémájának megoldása, felújítottak egy pedagógusi szolgálati lakást, járdaszakaszok újulhattak meg, és a mindennapi működést segítő eszközöket vásárolhattak.

– Az év másik felében új lehetőség nyílt meg, a Fejér megyei gazdasági övezet tagjaként 175 millió forintot kaptunk, ebből 30 millió forint működésre, a többit fejlesztésre, beruházásra fordíthattunk – vázolta Ronyecz Péter.

A Magyar Falu Program keretében felújíthattak egy pedagógusi szolgálati lakást is az előző esztendőben

Vásároltak egy ingatlant a központban annak érdekében, hogy kialakíthassanak egy fedett buszvárót. A Rákóczi utcai épület egy részében kapna helyet ez a helyiség. Tervezik, hogy az Esze Tamás utca és a Mátyás király utca közti, még nem kiépített utat leaszfaltozzák. Szeretnék növelni a templom és az iskola közti rendezvényteret és a Szőlőhegy-Szentmihályi részen szilárd útburkolatot kialakítani. A polgármester elmondta, a Bocskai utcában van négy olyan ingatlan, amely még nincs szennyvízvezetékre bekötve, ezt is szeretnénk megoldani, illetve a tisztított szennyvíz vezetékét meghosszabbítani.

Az előző évről van két áthúzódó projekt is: a Rákóczi utca elmaradt részének felújítása (vízelvezetés, parkolók), illetve a Kápolnasor alsó részének fejlesztése. Utóbbi esetében arról van szó, hogy kiszélesítenék és szilárd burkolattal építenék ki az utat, közvilágítással egyetemben.

A támogatási lehetőségekről folyamatosan egyeztetnek a megyei közgyűléssel, vannak még előkészítés alatt, illetve elbírálásra váró pályázataik is. Nemrégiben jelentették be azt, hogy hétmilliárd forintos útfejlesztések valósulnak meg a megyében, ennek részeként az Adony–Velence összekötő út felújítása is megtörténik majd.

Még nem fogadták el az idei költségvetést, de a tervezet alapján jó alappal indulhatnak. – Nem kiemelkedő, de stabilnak mondható. Idén is lesz lehetőség különféle plusz forrásokra, de nyilván ezekkel még nem tudunk biztosan kalkulálni. Úgy vélem, hogy ha a működés mellett évente 100-120 millió forintot fejlesztésre lehet fordítani, az jó egy akkora település számára, mint amilyen Adony – tette hozzá a polgármester.