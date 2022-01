Mivel szombatonként általában versenyeik és mérkőzéseik vannak az ifjú sportolóknak, ezért vegyes korcsoportban szerepeltek most a bemutatón a diákok, a 2-8. osztályosokig. Láthattuk például, hogy milyen cseleket, ügyességi feladatokat végeznek az edzéseken a focisták, hogy milyen magasra ugranak a kézis lányok a kapura lövésnél, de bemutatkoztak még többek között az úszók, a vízilabdások, a tornászok és az atléták is.

Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Mint azt Kovács Erzsébet, az iskola igazgatónője elmondta, ez a közkedvelt program sajnos az előző tanévben elmaradt a járványügyi helyzet miatt. A mostani alkalomra pedig ugyancsak sok leendő elsős és szülője érkezett, mint ahogy a korábbi rendezvényekre is. Három új elsős osztályt szeretnének indítani a következő, 2022/2023-as tanévben. Az „a” osztály a Sportiskolák Országos Szövetsége által támogatott sportosztály lesz, ahová az egyéni sportágat választó gyerekek kerülnek. A „b” és a „c” osztály diákjait a csapatsportok ifjú játékosai alkotnák, utóbbit erősítenék azon fiatalok is, akik nem vagy csak hobbi szinten sportolnak.

Az iskolanyitogató foglalkozások menetrendje elérhető az intézmény honlapján is. A következő program február 1-jén 16:30-kor lesz, ekkor a szülőknek szerveznek találkozót, ahol feltehetik az iskolával kapcsolatos kérdéseiket. Természetesen a gyerekeket is várják még különféle foglalkozásokkal, játékos versennyel, ahol a leendő tanítókat is megismerhetik.