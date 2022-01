A hatalmas sikerrel zajlott megyei versenyből az első helyezett pályázatok jutottak tovább az országos fordulóba. Kategóriánként a 19 legédesebb fotó versengett a győzelemért, a szülők két héten keresztül szorgosan gyűjtötték a szavazatokat. Hatalmas érdeklődés övezte az országos fordulót is, több mint tizenötezer szavazat érkezett a 38 legédesebb fotóra.

A 0–3 évesek között Schmiedt Hanna kapta a legtöbb szavazatot

Nagyon szoros volt a verseny, óriási volt a küzdelem, de a játék végére az olvasók szavazatai alapján eldőlt, ki az a két kisgyermek, aki elnyeri az ország legcukibb mosolya címet, és megnyeri a háromszázezer forint értékű Kolping Hotel vouchert. A 0–3 éves kategóriában a győri Schmiedt Hanna kapta a legtöbb szavazatot, amíg a 4–7 éves kategóriában a sárbogárdi Sallai Szófia Zoé végzett az élen.

A győzteseknek szívből gratulálunk, a nyeremények átvételének részleteiről e-mailben értesítjük a szülőket.

Szofi az eredményhirdetés után az iskolából hazáig táncolt örömében

A nagyok kategóriájában az idei országos forduló győztese Sallai Szófia Zoé lett, a vele készült interjút már olvashatták lapunk hasábjain. A sárszentmiklósi iskola elsős kisdiákjának édesanyját értük utol, ezúttal telefonon.

– Nagyon izgalmas időszak áll mögöttünk. Minden rokonunkat, barátunkat, ismerősünket mozgósítottuk, hogy szavazatukkal támogassák Szofit. A párom a helyi csapat edzőjeként még a tréningeket is úgy szervezte, hogy a játékosoknak legyen lehetőségük egy-egy gól után, pihenés közben szavazni. Még városunk polgármestere, dr. Sükösd Tamás is csatlakozott az ügyünkhöz és ő maga is szavazott Szofira. Természetesen nagyon örültünk a győzelemnek, Szofi az eredményhirdetést követően az iskolából hazáig táncolt. Már el is terveztük, hogy a főszezon zsúfoltsága előtt fogunk elutazni. Nagyon köszönjük mindenkinek a szavazatokat. Szerencsére Sárbogárd egy ilyen összetartó közösség. Óriási öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen nagyszerű helyen és ennyi remek ember között élhetünk – nyilatkozta lapunknak a nyertes Szofi édesanyja.