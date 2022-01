Ilyenkor a táblával jelzett útszakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek legalább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsokon hólánc van. Megyénkben a 8-as számú főútnál fordulhat elő a hóláncot előíró tábla aktiválása. Vannak országok, ahol szöges abroncsokat is használnak, de nálunk ezt tiltják a közutakon.

A síszezon beindulásával sokan indulnak külföldre, legalábbis amennyire ezt a jelenlegi járványhelyzet lehetővé teszi. Ilyenkor érdemes tájékozódni a célországban érvényes rendelkezésekről, mert jelentős eltérések tapasztalhatók ezen a területen országonként és büntetési tételenként is.

Amíg nálunk például nincs törvény a téli gumira, addig a szomszédos Ausztriában november 1. és április 15. között kötelező minden keréken vagy csak a meghajtott tengelyen a hólánc használata. Hóláncot azonban csak abban az esetben szabad használni, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja. Azaz, ide téli gumival felszerelkezve szabad elindulni, de úgy, hogy a csomagtartóban kapjon helyet a hólánc is. Ez utóbbi kötelező tartozék például Franciaországban vagy Horvátországban, de Csehországban is kifejezetten ajánlott. Szlovéniában kötelező a téli gumi használata november 15. és március 15. között, 5 centiméternél nagyobb hó esetén pedig a hólánc is. Romániában november 1. és március 31. között kötelező a téli gumik használata. Aki bizonyíthatóan ezek hiánya miatt okoz balesetet vagy forgalmi akadályt, az a kártérítésen és a mentési költségeken túl igencsak komoly büntetésre számíthat. Szerbiában, Szlovéniában, Finnországban, Lettországban, Litvániában, és Észtországban december 1. és március 1. között kötelező minden járművön a téli gumiabroncs.

A hólánc használatával kapcsolatban néhány lényeges tudnivalóra hívta fel a figyelmet a témában megkérdezett szakértő, Zoltai Sándor. A tapolcai gumiszerviz vezetője kifejtette, hogy legalább tíz centiméter vastagságú, összefüggő hórétegnél szabad hóláncot alkalmazni, mivel ez az a mélység, amelyben még a lánc képes elsüllyedni. Vékonyabb rétegnél már károsodhat a gumi az arra ható nyomás miatt. Megtörhet a benne lévő acélszál, ami azt jelenti, hogy az autós új abroncsokat vásárolhat.

Hólánccal ne menjünk 40 kilométernél gyorsabban, ha elszakad, akkor komoly károk keletkezhetnek

A sebesség megválasztásánál is óvatosnak kell lenni, nem ajánlott a 40 kilométernél magasabb óránkénti sebesség. Esetleg elszakadhat a lánc, és a forgó alkatrésznél csapkodó darabok egészen komoly károkat okozhatnak a karosszériában.

A téli guminál viszont nem a hó, hanem a külső hőmérséklet a mérce. Hét Celsius-fok alatt mindenképpen ajánlott, még ha ezt törvény nem is írja elő Magyarországon. A nyári gumik tapadása ilyen hőmérséklet alatt már nagyon gyenge. Az új téli gumik többnyire gyárilag nyolc milliméteres profilmélységgel kerülnek forgalomba, és általában 5-6 évig használhatók. Amelyiknél 3 milliméternél kisebb a profilmélység, azt már nem szabad felrakni, illetve az anyag fáradási tényezőit is figyelembe kell venni. Akár a tízéves guminak is jó lehet a profilmélysége, de az anyag állaga alapján már balesetveszélyes lenne azzal járni.

Azokban az országokban, ahol a téli gumi használatát nem írják elő kifejezetten, például Németországban vagy Svájcban, a nem megfelelő felszereltség miatt (esetleg nyári gumival) okozott baleset, kár, komoly büntetési tételt jelent.

Úgy összegezhetnénk, hogy aki külföldre utazik, az megfelelő minőségű téli gumival induljon útnak, a csomagtartóban pedig mindenképpen kapjon helyet a hólánc.