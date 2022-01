Az elmúlt esztendőben és az ideiben is nehéz lenne Mezőfalván olyan fejlesztési beruházást mutatni, ami ennyire szem előtt van, és amit ilyen nagy figyelemmel kísér mindenki. Természetesen az építtető mellett a média részéről is élénk az érdeklődés, ahogy a Hírlap is rendszeresen tudósít az építkezés állapotáról. Így tettünk 2022. január 13-án is, amikor meglátogattuk a helyszínt, ahol hatalmas változásokról, óriás léptékű haladásról számolhatunk be. A 2021-es év vége előtt teljesen elkészültek a falak. A tető faszerkezete is a helyére került, valamint megkezdődtek a belsőépítészeti munkálatok. Az új év első hónapjának elejére a külső szemlélő számára is látványos szakaszába érkezett a beruházás, hiszen a napokban történik a tetőcserepek felrakása, amellyel már a valódi formáját mutathatja a leendő bölcsőde.

Már a bölcsőde tetejét cserepezik a szakemberek Fotó: Horváth László

Hol tartanak az építkezéssel? – kérdeztük a kivitelezőt, Simon Zsoltot.

– Megközelítőleg a beruházás 50–60 százalékos készültségénél tartunk, így jó eséllyel tartani tudjuk a határidőt. Sőt, amennyiben a külső munkálatokat nem hátráltatja az időjárás, akkor április elejére olyan állapotba hozható, hogy műszaki átadásról lehet beszélni. A külső mellett a belső részen is rohamtempóban alakulnak a dolgok. A padlófűtés csövei elhelyezve, rajta a szigetelés és rövidesen le is lesz betonozva. Más helyiségeknél a csempézés, vakolás, nyílászárók beépítése folyik. Tehát belül igazán nincs akadálya a haladásnak, mivel téliesítve van az épület. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy tervezetten jó ütemben haladunk – kaptuk az információt Simon Zsolt kivitelezőtől.

A belső helyiségekben a nyílászárók is a helyükre kerülnek

Az építkezés folyamatáról megkérdeztük az építtető mezőfalvi önkormányzat képviseletében Márok Csaba polgármestert is.

– Napi szinten követem az építkezés alakulását! – kezdte a válaszát a falu első embere, majd így folytatta: – Nagy a mi boldogságunk, mivel amit elterveztünk, annak a megvalósulása remek ütemben halad. Amikor arra járunk, láthatjuk, rengeteg ember dolgozik a területen.

Szeptemberre benépesülnek a hatalmas csoportszobák, amelyben most a szereléseket végzik

Külön öröm, hogy áprilisra már a műszaki átadás folyamatait is elindíthatjuk. Ez szintén nagy mérföldkő a beruházás történetében. Mezőfalva életében különleges pillanat lesz, amikor megnyithatjuk a jövő generációjának létrehozott intézményt. Mindannyiunk számára talán az egyik legfontosabb cél a gyerekeink, unokáink neveléséhez, fejlődéséhez biztosítani az elérhető és megfelelő körülményeket. Mezőfalván ezért mindent meg is teszünk boldogan, teljes igyekezettel – zárta szavait Márok Csaba polgármester.

A helyszíni látogatás alkalmával magunk is meggyőződhettünk arról, miként is töltődnek meg tartalommal az előbb elmondottak, és válik majd kézzelfogható valósággá a szeptemberi bölcsődenyitásnál. A mezőfalviak már nagyon várják!