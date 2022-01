Hétfőn hajnalban megérkezett Vörs településre Kele, az idei első hazatérő gólya. A korábbi években rendre február elején tért vissza téli szabadságáról, így a vörsi polgárok is csodálkoztak e nagy sietségen. Lehet, már Kele is megbánta a korai hazatelepülést, ugyanis a Balaton és a Kis-Balaton között fekvő Somogy megyei településen tegnap délben is mínusz egy fokot mértek, az éjszaka pedig keményen fagyott. A folytatás sem ígérkezik sokkal kellemesebbnek, az időjósok szerint a következő napok is fagyosan telnek majd. Meglehet, Kele gólya jövőre ismét inkább a februári érkezés mellett dönt majd.

Vezető képünk illusztráció.