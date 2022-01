Az Arany János Általános Iskola dolgozói osztották meg azt a szomorú hírt, hogy szeretett és tisztelt kollégájuk, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola egykori igazgatója, Juhász József életének 61. évében méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt.

Juhász József 1986-ban a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán, majd 2000-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát. Tanári pályafutásának nagy részét az Arany János Általános Iskolában töltötte. Igazgatóként 11 évig vezette a Kőrösi Csoma Sándor, 5 évig a Szórád Márton Általános Iskolát. Közoktatási és tan­ügyigazgatási szakértőként a városban és az ország több részén segítette az oktatási intézmények működését. Tíz éven át volt a dunaújvárosi önkormányzat oktatási bizottságának külső szakértője. Alapítótagként közreműködött az Innovatív Iskolaigazgatók Országos Egyesületében, minőségirányítási alapismereteivel támogatta a közoktatás fejlődését.

A sokoldalú, széles körű műveltséggel rendelkező kollégát és vezetőt a tantestület tagjai becsülték, szerették, szakmai tanácsaira, baráti segítségére bármikor számítani lehetett. A közösségépítésre szívügyeként tekintett, az intézményekben számos hagyományteremtő programot szervezett, újítást, fejlesztést vezetett be. Jó kapcsolatot ápolt a tanulókkal és szüleikkel, mindig, mindenkivel barátságos, együttműködő volt. Tanítványai felnőttként is tisztelettel gondolnak rá. Jókedve, higgadtsága a legnehezebb időkben is átsegítette. Tájékozottságát, tudását kicsik és nagyok egyaránt elismerték. Elvesztése mindnyájukat megrendítette. Vidám személyisége, humora, optimizmusa hiányozni fog.