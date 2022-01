A Bács-Kiskun megyei lakos párjával túrázott a területen, azonban szétváltak, ezek után ő eltévedt, valamint vaddisznókat látott, és emiatt nem mert mozdulni sem. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság egyenruhásai a helyi polgárőrség tagjaival együtt megkezdték a fiú keresését, akit az erdő mélyén meg is találtak, majd kikísérték a szigetről.

Közkedvelt a rácalmási természetvédelmi terület a kirándulók körében, szerencsére kevesen kerülnek nehéz helyzetbe Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület vezetőségi tagját, Vizi Istvánt.

– Hozzám érkezett segítségkérés, és két tagunkat, Kovács Józsefet és Lábas Istvánné Rozált kértem meg arra, hogy menjenek ki a területre, és segítsenek a fiatalok felkutatásában. Három órán át tartott a keresés, de ők már régebb óta tartózkodtak a szigeten, kihűlés közeli állapotban találtuk meg mindkettőjüket. A rend­őrök azután gondjaikba vették őket.

Vizi István, a rácalmási polgárőrség vezetőségi tagja

Arra a kérdésünkre, hogy a fiú láthatott-e vaddisznókat, arra Vizi István így válaszolt.

– Nagyon elszaporodtak a rácalmási nagyszigeten a vaddisznók, különösen sokat látni a vízitelep körül.

A vaddisznók számának növekedésére a vadászok is panaszkodnak, hiszen a terményekben károkat okoznak, megesznek mindent, a döghúst is, ezért fertőzőek is lehetnek. Tönkreteszik a kerteket is.

A vadásztársaságok próbálják kordában tartani a létszámukat. De minél jobban vadásszák az állatot, annál inkább bemenekül a lakott területre, nagy kukaromboló, kimondottan szereti az élelmiszereket. Fontos információ az is, hogy a vaddisznó alapvetően nem támad emberre, sőt, fél tőle, csak akkor támad, ha veszélyben érzi magát.