Sok jó ember kis helyen is elfér, tartja a mondás, ami ismét bizonyságot nyert. Szombaton Vince-napi vesszővágás volt az adonyi szőlőhegyen, ami egyben pincelátogatásokkal is jár. Napközben egyre nőtt a résztvevők létszáma, és amikor hozzánk elértek, már közel ötvenen voltak a „vesszővágók”. A mai napig értetlenül állok azelőtt, hogy a harminchat négyzetméter alapterületű présházunkban, hogyan fért el mindenki úgy, hogy a konyha üresen tátongott. S még ételital is jutott mindenkinek. Ismét bebizonyosodott, nem szabad kishitűnek lenni, mert biztos voltam benne, hogy sokan kint rekednek, és a forralt bor kevés lesz. Hál’ istennek nem így történt.

Vezető képünk illusztráció.