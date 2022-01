Januártól gyorsabb és egyszerűbb az adatváltoztatásokkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása az adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével: a lakossági ügyfelek kezdeményezhetik, hogy okmányadataik változtatásairól elektronikusan kapjanak értesítést a velük szerződésben álló közművek és cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. Ezzel az állam már nemcsak saját adminisztratív eljárásaiban segít az embereknek, hanem a privát szolgáltatók esetében is érdemi támogatást kíván nyújtani. A szolgáltatásnak köszönhetően januártól az adatváltozásokat elég egyszer bejelenteni a kormányhivatalnak, és az állampolgárok felhatalmazása alapján a szerződött szolgáltatónál elvégzik a munkát az emberek helyett. Első ütemben magánszemélyeket támogatnak a szolgáltatással a közmű- és a telekommunikációs szektor szereplőinek bevonásával. A következő ütemben a vállalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak is biztosítani kívánják ezt a kényelmi szolgáltatást. A szolgáltatókört is szélesítik a banki és a biztosítói piac szereplőivel.