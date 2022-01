Az elmúlt években számos, eddig gyorsforgalmi kapcsolattal nem rendelkező megyei jogú várost kötöttek be az országos közúthálózatba. Ehhez kapcsolódóan régóta várt fejlesztés kezdődhet el a közeljövőben: a fővárost és az M0-ás körgyűrűt tehermentesítő M8-as gyorsforgalmi út M7-es és Dunaújváros, illetve Dunavecse és Kecskemét közötti szakaszának kiviteli terveit 2022 decemberéig kell leszállítaniuk a tervezőknek. Itt leghamarabb 2023-ban kezdődhet az építkezés. Ennél azonban egy fokkal előrébb tart, így már 2022 második negyedévére elkészülhet a Fejér és Komárom-Esztergom megyét érintő M81-es gyorsforgalmi út tervezése, amely az új komáromi Duna-hídtól az M1-es és M7-es érintésével teremthet majd kapcsolatot az M8-as autóúttal. Az utóbbi két beruházás messze túlmutat önmagán, ugyanis jelentősen oldja majd az ország Budapest-centrikus infrastrukturális hálózatát. A fővárosi terhelés csökkentése a közúti mellett a vasúti forgalom terén is nélkülözhetetlen. Ezt a feladatot a V0 láthatja majd el.

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szerint a vasúti áruszállítás legnagyobb problémája, hogy a tehervonat-forgalom 80-90 százaléka nem tudja elkerülni Budapestet, ezért szükség van a V0 vasúti körgyűrű megépítésére, áll a szövetség MTI-hez eljuttatott közleményében. A szövetség szerint ennek a koncepciónak az aktualizálására lenne szükség a növekvő vasúti teherfuvarozás versenyképességének biztosítása érdekében. A szakma korábbi prognózisa szerint már rövidtávon is legalább 30 százalékkal növekedni fog az áruforgalom a kecskeméti Mercedes-gyár második ütemének, a debreceni BMW-gyárnak, a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésének, vagy a Fényeslitkén épülő EWG Kombiterminál forgalomvonzó hatásának köszönhetően.

Eddig a legkomolyabb regionális összefogás a térségen áthaladó M8-as autópálya és a dunai Pentele híd nyomvonaláért és megépítéséért létrejött együttműködés volt. Ennek hatása persze akkor lesz majd érezhető, ha megépülnek az autópálya jelentősebb szakaszai. Az eddigi összefogás érdeme az, hogy a nyomvonal a mi térségünkön megy keresztül. Egy-egy ilyen döntésnek a térség jövője, fejlődése szempontjából óriási jelentősége van – nyilatkozta lapunknak a közelmúltban a Jövő Új Városáért Egyesület (JÚVE) elnöke, Bükki Miklós.

A V0 nyomvonal tervezése most fog indulni, a JÚVE a Szolnok – Kecskemét – Dunaújváros – Székesfehérvár – Győr irányultság megvalósítását támogatja, olvasható az egyesület Facebook-oldalán. Az elnök kifejtette, hogy miért is épülhetne az M8 és a V0 egy nyomvonalon Dunaújváros – Kecskemét közt. E szerint egy Duna-híd kellene a meglévő mellé (nem kettő, mintha ez az északabbra lévő ráckevei Duna-ágnál valósulna meg). A nemzeti parkot is csak egyszer kellene bolygatni egy régészeti feltárással az érintett vonalon. Ugyanakkor a Budapesttől távolabbi területek kevésbé sűrűn lakottak. Az infrastruktúra (főleg a villamos ­áram) az M8 autópálya miatt egyébként is rendelkezésre fog állni. A Záhony – Dunaújváros ipari tengely, illetve a nyugatról érkező vasúti forgalom is ezt a nyomvonalat indokolná. Dunaújvárosnak a részben rendelkezésre álló és fejleszthető kikötői infrastruktúrája miatt is kapcsolódni kellene a V0 és M8 nyomvonalához. Így létrejöhet egy igazán jelentős vízi, vasúti és autópálya-kapcsolat. Nem mellékes az sem, hogy a fővárostól így távolabb lehetne vinni az amúgy is nagy forgalmat az ország közepén a nyugati és keleti országrész összekapcsolásával, megosztva ezzel a jelenlegi és a közeljövőben jelentősen megnövekedő áruforgalmat. A javasolt útvonal kiépítése esetén egy nemzetközi, Budapestet elkerülő, logisztikai szempontból meghatározó folyosó jöhetne létre.

A Jövő Új Városáért Egyesület elnöke korábban lapunknak kifejtette, hogy tisztában vannak azzal is, hogy az erőforrások jelentős részének elosztását Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok koordinálják, a velük való kapcsolatot, együttműködést ezért fontosnak tartják ugyanúgy, mint az érintett települési önkormányzatokkal.

(Forrás: MTI, vg.hu, JÚVE)