„A kialakult járványügyi helyzettel együtt kell élnünk, valószínű ez még hosszabb ideig el fog tartani. De most ilyen körülmények között kell a lehető legjobb teljesítményt nyújtanunk! Élnünk, boldogulnunk kell! Az idén is lesznek vizsgák, az idén is ki fognak nyílni a virágok, születnek új szerelmek, kötődnek új meghatározó barátságok. Úgyhogy mindig a jövőbe kell tekintenünk, hisz a céljainkat is így tűzzük ki, de a múltunkra, tapasztalatainkra, hagyományainkra is támaszkodnunk kell!” - mondta Marczona Tamás.

Fotók: Varga Zsófia

Az igazgató beszéde után a végzős osztályok osztályfőnökeinek kedves és humoros visszaemlékezéseit olvasták fel, a végzősök tapssal és nevetéssel díjazták a történeteket. Miután az osztályfőnökökre feltűzték a szalagot, az osztályokon volt a sor, ők is megkapták a jelet, amit minden érettségi előtt álló diák büszkén visel.

Az osztályok műsorral is készültek, a klasszikus keringők mellett, zenés-táncos produkciókkal szórakoztatták a közönséget. A program záróakkordja egy különleges tánc volt. A diákok választhattak partnert a szüleik, vagy a rokonaik közül. Ez mindenki számára meglepetés, és egyben nagyon megható volt.

Most már jöhet az érettségi!