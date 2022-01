Az Országos Mentőszolgálat nem csak mentőautókat használ, a szervezet működtetését személyautók is segítik a háttérben, amiket ügyintézésre használnak a mentők. Ilyen volt az a 23 éves, fehér, “F” típusú Opel Astra szedán is, melyet Fejér megyei mentőktől loptak el a héten egy parkolóból, a két oldalán látható mentőembléma és a kéklámpa ellenére is. A meglepett életmentők rendőrségi feljelentést tettek, ha bárki találkozik a HEM-437 rendszámú járművel, kérjük jelezze a 112- es segélyhívón!

A poszt alatt érdeklődtek, hogy hol történt az eset. Az Országos Mentőszolgálat Székesfehérvárt jelölte meg a lopás helyszíneként.

Forrás: