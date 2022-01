Október

A juniorok nyári nyílt vízi Eb-jén, 5 kilométeren szerzett aranyérme után a legjobb felnőttek ellen is megmutathatta tudását a DKSE úszója, Kovács-Seres Hunor, aki a magyar válogatottal elutazott az Európa-kupa olaszországi állomására edzőjével, Szabó Gergővel.

Átadták a Pannonia Bio Zrt. új üzemét. A 22 hektáros dunaföldvári üzem Európa legnagyobb egy telephelyen működő biofinomítója. Az átadáson Hódos Ferenc, a zrt. stratégiai igazgatója elmondta: a cég 2020-ban indult, hároméves fejlesztési tervének részeként 3,5 milliárd forintos beruházással, saját és piaci banki forrásokból valósította meg a Pannonia Grow nevű létesítményt.

A Fejér Megyei Közgyűlés egyedi kérelem alapján elsőként Rácalmás Város Önkormányzatának nyújtott támogatást a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek alapjából. A támogatási szerződés aláírására 2021. október 6-án délelőtt a megyeházán került sor. A Fejér Megyei Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló 214/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg egyedi kérelmei alapján összesen 898 millió 192 ezer 652 forint támogatást nyújt Rácalmás Város Önkormányzatának a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és -működési alapjából, amelyből 740 millió 264 ezer 370 forint működési, 157 millió 928 ezer 282 forint pedig fejlesztési támogatás.

A dunaújvárosi papírmúzeum adott otthont a Magyar Origami Kör éves találkozójának Fotó: Laczkó Izabella

A 2021-es esztendőt a mezőgazdászok nem fogják az imájukba foglalni; ami lehetett, az sújtotta őket. Márkli Jánossal, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetőjével beszélgettünk arról, náluk hogyan alakult eddig a 2021-es év. – A rendkívül hosszú aszályos időszak alaposan megnehezítette a munkánkat, a termés­átlag alacsony. A napraforgót értékesítettük, 2,4 tonna termett hektáronként, háromnak kellett volna. A kukoricával még rosszabbul jártunk, a környékünk rendesen megkapta a szélsőséges időjárást. Négy és öt tonna termett hektáronként, tavaly kilenc-tíz tonnát arattunk ugyanekkora területen – mondta el a Pentele Zrt. munkatársa.

Dunaújváros önkormányzata a Vasmű úti Martinász szobor környékét Borovszky Ambrus parkká avatta, ezzel tisztelegve a vasmű egykori legendás vezetője előtt. Az alkalomból tartottak ünnepséget és táblaavatót a helyszínen.

November

A mindinkább széttartó és szekértábor-logikát követő közbeszédet tekintve üdítő élmény volt november 1-jén a Kaptár „közbeszélgető” különkiadása: a Szólj be a papnak! Dolmán Gábor moderálásával három lelkész osztotta meg gondolatait a szabadságról, az ehhez kapcsolódó felelősségről és a szeretetről.

Ötvenéves lett a Kék Duna áruház. A Kék Duna több mint egy évtizeden keresztül az egyetlen, majd később is meghatározó áruháza és szimbóluma volt a városnak. Ma, fél évszázaddal a nyitás után is városképi jelentőségű, a központot meghatározó épület.

Két izgalmas eseménynek is otthont adott a Magyar Papírmúzeum. Bemutatkozott Janits Béla „Mindenből az első!” sajtótörténeti kiállítása, valamint az origami világnapok keretében itt rendezte meg kreatív programokkal kiegészített találkozóját a Magyar Origami Kör.

Izgalmas és egyben tömény ismeretanyagot kínáló adriai merülésre hívta előadásában a Pannon Oktatási Központ diákjait előadásában dr. Farkas János, az ELTE adjunktusa, kutató, a Magyar Tengerbiológiai Társaság alelnöke.

Máig meghatározza a városképet: ötvenéves lett a Kék Duna Áruház

2021 második negyedévében az EU-27 látszólagos acélfogyasztása 40 millió tonnát regisztrált, ami kivételes éves növekedési rátát (+40,5%) ért el a 2020-as rendkívül alacsony szintekhez képest, amelyeket a Covid-19 gazdasági sokk okozott. A kilátások azonban egyre bizonytala­nabbak, legalábbis 2021 utolsó negyedévére és 2022 első negyedévére vonatkozóan. Axel Eggert, az Európai Acélszövetség (Eurofer) főigazgatója szerint az év első felében tapasztalható erős fellendülés, amit az ipari kereslet vezérelt, valószínűleg elérte a csúcsot, mivel a növekvő bizonytalanság lassítja a kilábalást. „Az acélfelhasználó iparágak növekedése várhatóan egész 2021-ben folytatódik, de mérsékeltebb ütemben a globális ellátási lánc zavarai – például félvezetőhiány az autóiparban –, az energiaárak emelkedése és az instabil Covid-járványhelyzet miatt”.

Ünnepélyes keretek között átadták a Szociális Munkáért Dunaújváros díjat, amelyet idén Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai vezetője vehetett át.

Újabb másfél milliárd forint folyószámlahitelt vett fel az önkormányzat.

December

A Graboplast Győri Vízisport Egyesület bejelentette, hogy a ­DKSE válogatott kenusa, Kiss Balázs is Győrben folytatja pályafutását.

A Magyar Vöröskereszt országszerte 500 iskolában több 10 ezer csomag intimbetéttel segít a menstruációs szegénységben érintetteken. A karitatív szervezet munkatársai úgynevezett RedCross­Box-okat helyeztek ki a programban részt vevő iskolákban. E piros ládákból az intézmény bármely tanulója kérhet egészségügyi betétet szükség esetén térségünkben is, az Arany, a Móra, a Pentele iskolákban, vidéken a kulcsi és a nagyvenyimi tanintézményekben egyaránt.

Értük, értünk, egymásért – ezek a szavak jellemezték a legjobban azt a jótékonysági akciót, amelyet Szalai Attila, a Tájoló Bisztró tulajdonosa kezdeményezett. A felajánlók melegétel-megrendelésével és -küldésével tudták meglepni azon szervezeteket, amelyek a helyi polgárokat segítik a mindennapokban.

Borovszky Ambrusról nevezték el a Martinász szobor mellett található parkot Fotó: Laczkó Izabella

Nagyszabású és látványos rendezvény keretében ünnepelte a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület fennállásának hetvenedik évét. Ennek részeként adták át a – Covid miatt tavaly elmaradt – legjobb 2020-as és 2021-es utánpótlás-sportolónak járó díjakat. Jutalmazták az idei év legjobb felnőttversenyzőit, az edzőket és a DKSE támogatóinak is köszönetet mondtak.

A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozói ezúttal sem szereztek pontot erdélyi túrájuk során. A csíkszeredai találkozó előtt szép gesztust tettek a hazaiak: elbúcsúztak az Acélbikák egyik legnagyobb szurkolójától, Szwarc Andrástól, aki akkoriban hunyt el. „Minden meccsen eszünkbe fogsz jutni, már most hiányzol, és hiányozni fogsz mindig. Isten veled, Bandi!” Ezt követően egyperces néma felállással tisztelegtek a csarnokban lévők a DAB sokak által ismert drukkere előtt.

Halálának ötödik évfordu­lóján emléktáblát avattak a december 14-én a tragikusan fiatalon távozott Horváth ­Nikolett, a DKKA ifjú kézilabdázója tiszteletére a sportcsarnokban. Hosszan tartó, nagy küzdelemmel vívott betegség után, 2016 novemberében, 18 évesen hunyt el Horváth ­Nikolett, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia fiatal játékosa. Emlékét a klub azóta is évente ápolja a róla ­elnevezett tornával, s most már a sportcsarnokban elhelyezett tábla is ezt erősíti, amelyet december 14-én lepleztek le ünnepélyes keretek között, a klub utánpótláscsapatainak, egykori edzőinek valamint a családtagjainak jelenlétében.

Az Euroligában bravúrosan továbbjutott, ám a Magyar Kupa döntőjében meglepetésre kikapott az Eger ellen a dunaújvárosi női pólócsapat, amely így nem tudta megvédeni címét.