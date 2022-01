Történelem - 1979. január 7-én buktatta meg a Kambodzsába (Magyarországnál csaknem kétszer nagyobb ország Délkelet-Ázsiában, az Indokínai-félszigeten) bevonuló vietnámi hadsereg Pol Pot, és az általa vezetett Vörös Khmer rémuralmát. A Vörös Khmer mozgalom azoknak a kambodzsai kommunistáknak a neve, akik Pol Pot vezetésével az 1970-es évek legvéresebb diktatúráját, a Demokratikus Kambodzsát megteremtették.

Uralmuk alatt több mint 3 millió embert öltek meg, a Vörös Khmer névben a vörös a baloldaliságra, a khmer Kambodzsa domináns etnikai csoportjára utal. Pol Pot négy évig állt az indokínai állam élén, országlása pedig terrort, nyomort és szörnyű mészárlásokat okozott, miközben egy zavaros nacionalista-szocialista ideológia nyomán Kambodzsa a középkorba süllyedt vissza.

A kambodzsai „paradicsom”

A Kína által támogatott Pol Pot vezette kommunista erők, a vörös khmerek 1975. április 17-én foglalták el Phnompent. Attól kezdve nemcsak a főváros, hanem egész Kambodzsa az ultraradikális balos vezető, Pol Pot irányítása alá került, aki nyomban hozzákezdett utópisztikus álmai végrehajtásához, egy agrárkommunista állam létrehozásához, mindez Kambodzsa lakosságának több mint az ötödébe került. A városi lakosságot Pol Pot ellenségként kezelte, és azonnal megkezdődött a szerinte kapitalista ideológiát valló városlakók távoli vidékekre való deportálása. A megbuktatott rendszert szolgáló hivatalnokok, katonatisztek és az értelmiség tagjaira halál várt, százezreket végeztek ki, a többséget viszont kényszermunkatáborokba hajtották, ahol nagy részüket, hogy a lőszerrel spóroljanak, egyszerűen fejszékkel és bunkókkal agyonverték. A gyerekeket gyakran úgy végezték ki, hogy fejüket az indiai fügefa törzsének vágták. A holttesteket tömegsírokban temették el az úgynevezett „gyilkos mezőkön”, de az is előfordult, hogy trágyaként használták fel a maradványokat. Kambodzsában megszűnt a magántulajdon, a vallásokat üldözték, az iskolákat pedig, mint szükségtelen intézményeket, bezárták. A kommunisták még az emberek ruházatát is megszabták, mindenkinek egyforma fazonú fekete öltözéket kellett hordania. Ha valaki eltért a normáktól, például kar­órát hordott vagy szemüveget viselt, az életével játszott. Bíróságok nem működtek, a Vörös Khmer emberei döntötték el, hogy ki milyen büntetésben részesülhet. A kivégzések leggyakoribb oka az élelemlopás volt, de halállal büntették azt is, ha valaki házasságon kívül létesített nemi kapcsolatot, vagy ha éhségre panaszkodott. A nők és a gyerekek vétkeit ugyanolyan keményen büntették, mint a férfiakét. A Vörös Khmer-katonák nagy részét gyerekek alkották, akiket úgy 12 évesen szakítottak el szüleiktől, hogy a vezetők utasításait vakon végrehajtó robotokká képezzék ki őket. Pol Pot fegyveresein kívül az emberek napi átlag 12 órát robotoltak a földeken, gyakran heteken át pihenőnap nélkül.

Kikiáltották a Demokratikus Kambodzsát, majd sorozatosan fegyveres összetűzésbe kerültek az 1975-ben egyesült szomszéd országgal, Vietnámmal. Kambodzsa igényt tartott egyes határ menti területekre, ezért gyakran katonákkal támadta Vietnám területét.

Vietnám volt az ősellenség

A kambodzsai erők 1975 tavaszán megtámadták a Ho Si Minh-várostól 250 km-re nyugatra található Phú Quôc szigetet, Vietnám legnagyobb szigetét. Vietnám gyors ellentámadással visszafoglalta a szigetet, majd, még ha rövid ideig is, megszállta a Kambodzsához tartozó Poulo Wai szigetet. Az incidens után a Kambodzsában élő vietnámi kisebbséghez tartozók tízezrei menekültek át Vietnámba. Pol Pot ugyanis ősellenségnek tartotta a vietnámi népet, így egyik terve között szerepelt először az országában élő vietnámi kisebbség megsemmisítése, de a beszámíthatatlan diktátor olyan tervet is szövögetett, hogy csapataival megszállja az amerikaiakkal vívott háborúban teljesen elcsigázott indokínai országot, majd az egész vietnámi népet egyszerűen ki fogja irtani.

Kambodzsa igényt tartott egyes ­vietnámi határ menti területekre

1976-ban mégis tárgyalásokat kezdeményezett Hanoival, de Vietnám hűvösen fogadta a békülési szándékot, mivel Kambodzsa továbbra is területi követelésekkel állt elő. Pol Pot ezért a következő év első felében támadást indított Vietnám középső területe ellen, majd 10 kilométer mélyen benyomult az országba. Ősszel egy újabb támadás során még mélyebbre hatoltak Vietnám területére, az akció során a kambodzsai katonák több ezer ártatlan embert végeztek ki. 1978-ban újra betörtek a vörös khmerek Vietnám területére, ezért 1978 végén Hanoi létrehozta a kambodzsai ellenállókból és menekültekből álló Kambodzsai Nemzeti Egységfront a Nemzet Megmentéséért nevű szervezetet. A vietnámi vezetés ezzel felkészült Kambodzsa megszállására, és ezt a szervezetet szánták a vörös khmerek legyőzése utáni új politikai vezetők bázisául. A vietnámi invázió Le Duc Anh tábornok vezetésével 1978. december 25-én indult meg, és gyorsan haladt előre, Pol Pot serege nem tudott hatékony ellenállást kifejteni, így január 7-én a vietnámi haderő elfoglalta a kambodzsai fővárost, Phnompent. Kambodzsa így megszabadult a vörös pokoltól. Vietnám az invázió után egy teljesen lepusztult országot talált Kambodzsában, a gazdaság romokban hevert, Pol Pot diktatúrája megszüntette a pénzt, a mezőgazdasági infrastruktúra, ahol kitelepített emberek dolgoztak, teljesen hatástalan volt. Nem volt szervezett államigazgatás, a vezetés a vörös khmerhez hű, de hozzá nem értő emberek kezében volt. Vietnámi támogatással felállt az új kormány, és kikiáltották a Kambodzsai Népköztársaságot. A Vörös Khmerek a thai határ környéki hegyekbe szorultak vissza, ahol gerilla-hadviselésre rendezkedtek be. Pol Pot és követői a thaiföldi határ menti erdőségekbe vették be magukat. A dzsungel egészen 1998-as haláláig menedéket adott a véres kezű utópista kommunista diktátornak, aki így elkerülte a felelősségre vonást. Halála után a gerillái letették a fegyvert.

Kína nem jó szemmel figyelte az eseményeket

Kína viszonya a Szovjetunióval már az amerikaiak elleni vietnami háború utolsó szakaszában, a hetvenes évek elején hűvösebbé vált. 1979-ben Jimmy Carter amerikai elnök és Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár aláírta a SALT-2 stratégiai fegyverzetkorlátozási megállapodást. Kína ezt úgy értelmezte, hogy mindez elsősorban ellene irányul, ezért Peking új vezetője, a reformember, Teng Hsziao-ping 1979. január végén történelmi látogatásra Washingtonba utazott. Hogy a Jimmy Carter amerikai elnökkel folytatott tárgyalásokon szó volt-e a küszöbön álló Vietnam elleni támadásról, nem tudjuk, erre vonatkozású információ nem szivárgott ki. A vietnámi kérdés biztosan szóba kerülhetett, mert az akkori Amerikának ez még egyik fájó pontja volt, a megszégyenítő vereséggel felérő amerikai kivonulás még élénken élt a közvéleményben, hiszen Vietnámban az USA 58 ezer katonát veszített. Kínát viszont zavarta Vietnám katonai akciója a pártfogása alatt álló Kambodzsa ellen, de az még jobban nyugtalanította, hogy Vietnám a Szovjetunióval szándékozott szoros kapcsolatot kiépíteni. Peking nem sokkal az amerikai csúcstalálkozó után, 1979 februárjában öt hadtestnyi katonai erővel támadt a jóval kisebb és gyengébb déli szomszédjára, hogy megleckéztesse Hanoit. Ezzel kirobbant a történelem első szocialista háborúja, ugyanis két, szocializmust építő ország csapott össze. A kínai támadás egy elcsigázott Vietnámot ért, az amerikaiakkal vívott közel egy évtizedes háborúban Hanoi több milliós emberveszteségeket szenvedett, szinte az összes híd és vasúti útvonal megsemmisült, a gyárak, erőművek súlyosan megsérültek, a gazdaság pedig romokban hevert. Az északi határsáv 30 km-es szakaszában a bevonuló kínaiak szinte mindent a földdel tettek egyenlővé, még azokat a településeket is, amelyeket az amerikaiak megkíméltek. A kínai támadással szinte egy időben a Szovjetunió katonai nyomást gyakorolt Pekingre, hogy részben tehermentesítse Vietnámot. Egy légideszant elit had­osztályt telepített Mongóliába, majd csapatokat vont össze a kínai–szovjet határ mentén és mintegy 30 hadihajóval védőblokádot vont Vietnám legfontosabb kikötője köré. A támadó kínai sereg ugyan létszámban meghaladta Vietnámét, de miután Hanoi mozgósította a harcedzett tartalékos tiszti állományát, az erőviszonyok fokozatosan kiegyenlítődtek. A kínaiak az invázióban legalább 60 ezer embert veszítettek, vietnámi oldalon az emberveszteségek kisebbek voltak, de az anyagi kár viszont hatalmas volt.

Kína gyorsan felmérte a helyzetet, és hogy győztesként állítsa be magát, gyorsan visszavonta csapatait Vietnámból, majd bejelentette, hogy győzelmet ért el. Az 1980-as évek közepére a Szovjetunió számára egyre nagyobb terhet jelentett Vietnám és Kambodzsa anyagi támogatása. 1989 februárjában Gorbacsov szovjet pártvezető és Teng Hsziao-ping tárgyalásokba kezdett Kambodzsa ügyében, majd a felek megállapodtak abban, hogy Vietnám kivonja csapatait Kambodzsából, és nemsokára Hanoi bejelentette, hogy megkezdte csapatai kivonását, amit az év végéig be is fejezett.

