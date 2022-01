– 2021-ben még nem lélegeztünk fel a járványhelyzet okozta megpróbáltatások alól. A betegség, vagy a személyes veszteségek sem írhatók le. Mindez jelentősen meghatározza a mindennapjainkat, a munkánkat – mondta el bevezetőjében Jobb Gyula. Majd így folytatta:

– Polgármesterként azonban elmondhatom: a választás során vállalt feladatok és a kitűzött célok megvalósítása jól halad, sőt sikeres évet zárhatunk. Amíg a 2020-as év a beérés és az újonnan felállt testülettel a továbblépés éve volt, addig idén mindenképp egy folyamatos munka látható az önkormányzat részéről.

Bár a járványügyi korlátozások időről időre megnehezítik a dolgunkat, megtanultunk vele együtt élni. Sikerült azonban néhány hasznos dolgot átmentenünk ebből a kényszerhelyzetből, gondolok itt elsősorban a belső kommunikációra, az intézményekkel való szorosabb együttműködésre, amit azóta is használunk.

– Mivel településünk lélekszáma továbbra is növekvő tendenciát mutat, alapvetően ez határozta meg további céljainkat, koncepciónkat és stratégiánkat. Mára már a ­Rácalmástól való elszakadáshoz képest gyakorlatilag háromszor annyian vagyunk, és azt lehet mondani, hogy az övezeti besorolásoktól függetlenül mindenütt laknak és élnek életvitelszerűen. Mindez óriási örömmel és büszkeséggel tölt el mindnyájunkat, ugyanakkor feladatot és kihívást is jelent: a külterületek, illetve zártkerti részek benépesedésével az azonnali igények is megjelennek, és új feladatokat generálnak az önkormányzati feladatlistán. Az elsődleges feladat az utak állapota, a közvilágítás és sok egyéb szolgáltatás igénye, amelyeket e tekintetben meg kell oldanunk.

Ehhez „csupán” három dolog szükséges, pénz, idő és energia, vagy fogalmazhatnék úgy is, kapacitás.

Mindezt csak spórolással, vagy a költségek lefaragásával nem lehet megoldani. Hiszen Kulcs a jelentős iparűzési adót termelő gyárak abszolút hiányában van. Kulcson ezért bevétel hiányában forrásokat kell teremtenünk a célokra. Ez volt az előző, az idei és ez lesz a következő évek legfőbb feladata számomra. Ne vegyék szerénytelenségnek, de e tekintetben kiemelkedően sikeres munkát végzünk.

Mivel a források elsősorban pályázat útján érkezhetnek, éppen ezért több évre áthúzódó folyamatokról, projektekről van szó. Hangsúlyoznom kell, hogy ezek megvalósítása akár két, három, vagy akár több év is lehet. Természetesen nemcsak nálunk, hanem mindenhol így működik, mert ez a hivatalos pályázati rendszer sajátja. A mi esetünkben van, hogy egyszerre öt kivitelezés folyik, de már készítjük a következő pályázatokat is.

Mint ahogy már említettem, a lakóterületeink infrastrukturális fejlesztése a legfontosabb cél, de az intézményrendszerünk bővítése is szükséges. Másik fontos, mert állandóan szóba kerülő téma, hogy mire pályázunk? Ki kell emelnem, hogy a pályázati kiírások célzottak, ami azt jelenti, hogy abból az adott forrásból csak és kizárólag a projektben meghatározott pályázati cél kivitelezhető, például a játszótérre kiírt pályázat nem fordítható útjavításra, de fordítva sem. Rengeteg odafigyelést, és előkészítő munkát igényel, sőt nagyon sokszor az önkormányzat önerőből finanszírozza az előkészítést, hogy a pályázat benyújtásakor előnyben lehessünk. Mivel eleddig csak a pályázati forrásokra számíthattunk, ezért mi gyakorlatilag szinte minden pályázaton indulunk. Bár ez nagyon sok munkával jár, de a befektetett munkának megvan az eredménye.

A kiemelt gazdasági övezet hatalmas lehetőség Kulcsnak

A település projektjein kívül három nagyon fontos dolgot emelnék ki. Elsőként, egy óriási lehetőséget említek a fejlődésünket és annak ütemét tekintve. A sikeres lobbinak köszönhetően és természetesen a Fejér Megyei Közgyűlés pozitív döntéseként bekerültünk egy kiemelt gazdasági övezetbe, ami Kulcs településnek éves szinten 2021-ben és 2022-ben több mint 200 millió forint bevételt jelent. Ennek az első részét, 175 millió forintot már át is utalták számlánkra. Várhatóan az új iváncsai gyár beindulását követően ennek az összegnek a kétszerese is érkezhet majd a településünkre. Ez hatalmas lehetőség Kulcsnak.

A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy kilépve az Adonyi Szociális Társulásból, Kulcs önállóan fogja ellátni a településen felmerülő szociális feladatokat. Ennek helyszíne a szintén részben pályázati forrásból megvásárolt Nap Háza és Hold Udvara épülete lesz. Óriási igény látszik az idősek nappali ellátása terén, amit januártól már el is indítunk.

A harmadik pedig, hogy sikerült megvásárolnunk, illetve bérbe vennünk a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-től stratégiailag több pályázatunk megvalósításához elengedhetetlen, nagyon fontos területeket.

2020-ban 604 millió forintot sikerült hoznunk. 2021-ben közel 320 millió forint pályázati forrás mellett a kiemelt gazdasági övezet kapcsán 175 millió érkezett a településre, mindez összesen 495 millió forint.

Néhány elkészült vagy folyamatban lévő projektet is említek, ilyen – sok más mellett – a csatornázás, amely során mintegy 1500 háztartás kapcsolódott be a szennyvízkezelés hálózatába. Megépítettünk a településen három új játszóteret. A település déli részén, a göböljárási szakaszon több mint 2 kilométer utat aszfaltoztunk. Nemrégiben fejeződött be az óvoda előtti parkoló és a Hatok tere átépítése, és kicseréltük az óvoda beázó és korszerűtlen tetőszerkezetét is.

Hamarosan kezdődik a Rákóczi utca vízelvezetése, és a járdaépítés, az orvosi rendelő bővítését is a közeljövőben folytatni fogjuk, de az önálló bölcsődénk építését is elkezdjük hamarosan. A Rákóczi utca, Kőris utca egy részének, és az Arany János utca egy részének aszfaltozását is el fogjuk végezni, valamint a Bartók Béla utca és a Temető út vízelvezetése, az útburkolat szegélyezése és aszfaltozása is a közeljövőben fog elkészülni.

2022-ben tervezzük a teljes település vonatkozásában a közvilágítás megtervezését, és elindítjuk a kivitelezést. A tervek között prioritás a Deák Ferenc utca, és a Dunára merőleges utcák vízelvezetése, útburkolat szegélyezése és aszfaltozása, és a további nagyobb forgalmat lebonyolító kül- és belterületi murvás utak aszfaltozása, a hivatal épületének energetikai felújítása, valamint a Kulcs és Rácalmás közötti kerékpár­út építése.

Nem utolsósorban az általános iskolánk bővítése is elkezdődik majd várhatóan májusban. Ennek a beruházója bár nem az önkormányzat, hanem a dunaújvárosi tankerület, de mind a tervezésben, mind a véleményezési szakaszban az önkormányzat tevékenyen részt vett az előkészítési munkákban. Nagyon fontos feladatunk lesz az ideiglenes iskola, és a folyamatos tanítás biztosítása a kivitelezés idejére.

Köszönöm, hogy munkámat támogatták, segítették, és odaadó munkájukkal maguk is hozzájárultak településünk fejlődéséhez. Ez nem jöhetett volna létre a kulcsi lakosok, falubeliek nélkül, Magyar­ország Kormánynak támogatása nélkül, a Fejér Megyei Közgyűlés segítsége hiányában, a képviselőtársaim támogatása nélkül, a hivatali dolgozók munkája és sok-sok segítsége nélkül, amit egész évben nyújtottak nekünk. Mindez mutatja a kiváló együttműködést a településen, ami garantálja a további fejlődésünket.