A napokban az ismert közösségi oldalon fakadtak ki a mezőfalvi önkéntes tűzoltók, hogy az önkéntes felajánlásukból épített Mezőfalva-Szőlőhegy Kettes sori buszmegállót ismeretlen tettes vagy tettesek módszeresen rongálják. Az önkéntesek, ahogy már többször is megtették, ezúttal is pótolják, kiigazítják a hiányos részeket.

Minden embernek jól felfogott érdeke, hogy vigyázzon ezekre az építményekre, hiszen az utazók komfortját növelő, időjárás ellen védő szerkezetek jó, ha vannak. Sok helyen csak sóvárognak az ilyesfajta védelemről. A történet még tavaly egy autó kisodródásánál és a buszváróba való becsapódásánál kezdődött. A jármű olyan mértékben rongálta meg az eredeti, önkormányzat által épített várót, amit a biztonság miatt csak elbontani lehetett. Meglepő módon akkor nem köszönet járt a tűzoltóknak, hanem kritika. Miért is ilyen „vandál” módon szabadították ki az autót a váró oldalából? Miért nem tudták megőrizni az épségét? Miért kellett teljesen elbontani? A helyi lánglovagok aztán ezen úgy „megsértődtek”, hogy kárpótlásul, saját zsebből rögvest újat építettek. Na ezt rongálja valaki, vagy valakik amolyan „erőslegény” formán! Mert mi másra lehet gondolni, mikor általában a hétvégéket követően hol egy, hol több deszka áll ferdén, kirúgva, vagy éppen kettétörve a buszváró oldalán.

Pethes Bálint önkéntes tűzoltó, az újjáépítés legnagyobb támogatója lapunknak elmondta, valakik régóta csinálják ezt a rongálást. Már többször maga is visszaállította a deszkákat a helyükre. Szinte heti rendszerességgel kirúgják az oldalát. Mostanra pedig már szét is törték. Természetesen nem a rossz fog győzni, mert ezen a héten is rendbe rakják. Bár tudják, sokszor hiábavaló a példamutatás, de azért nem adják fel. Az sem elképzelhetetlen, hogy megfúrják a deszkákat és betonvassal erősítik meg hosszában, hátha elmegy a kedve a rongálóknak! Nem utolsósorban talán a környéken élők is figyelhetnének a nekik épített értékre, és gyanú esetén nyugodtan szóljanak az önkéntes tűzoltóknak.

A cikk szerzőjeként csak annyit tennék hozzá: Jó lenne még egy lengőkalapácsot is beépíteni, ami fejbe kólintaná az elkövetőt!