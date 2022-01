Ahogy beléptünk, már megcsapott a készülő csörögefánk, a tea és a forralt bor finom illata, amivel a szervezők várták az eseményre érkezőket. Vitrinekben a Fejér Megyei Népi Együttes vezetőjének és tagjainak gyönyörű népművészeti alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. A vállalkozókedvű kisgyerekek kézműves-foglalkozáson, csuhés szalmafonáson vehettek részt, ahol többek között kis csuhémadárkát is készíthettek a népi együttes tagjainak segítségével. Az este közeledtével pedig elsöprő hangulatú táncház vette kezdetét, amit Iker Józsefné, a Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület vezetője tartott a táncosok közreműködésével. A talpalávalót a Bácska Banda húzta.

A programok megkezdése előtt Horváth Istvánnal, a Sárbo­gárdi Kulturális Egyesület vezetőjével beszélgettünk. En­nek során kiderült, hogy a Városi Civil Alap keretében pályázati pénzből létrehozott programsorozat egyik állomásán voltunk szombaton, ami azért is különlegesnek bizonyult, mert ilyen tematikájú programból ez volt az első.

Megtudtuk, hogy érdemes figyelemmel követni a Sárbogárdi Művelődési Ház menetrendjét, hiszen a programsorozat egészen 2022 végéig tart, mialatt több színes és változatos eseménnyel várják majd az érdeklődőket, például februárban egy gasztrokalandozással, aminek keretében a sajtkészítéssel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Továbbá nagy reményük a szervezőknek és a sárbogárdiaknak is a május utolsó hétvégéjén zajló Sárbogárdi Napok, amelynek szervezése már most nagyban zajlik. Bár az elmúlt két esztendőben a járványhelyzet miatt elmaradt, de a szervezők és a lakosok is bíznak abban, hogy meg tudják majd tartani a hagyományos eseményt, amely minden bizonnyal a szo­kásos módon fergeteges han­gulatban telik.