A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes szerződés-aláíráson jelen volt az egyetem részéről dr. András István rektor, dr. Rajcsányi-Molnár Mónika oktatási és általános rektorhelyettes, valamint Benkó Marcell, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány főigazgatója. A Multifly Kft.-t pedig Michna Ottó, a cég ügyvezető igazgatója, Gulyás András minőségirányítási vezető, oktató és Bodor János elméleti képzési vezető, oktató képviselte. Dr. András István rektor a dokumentumok aláírása előtt kifejtette: – A Dunaújvárosi Egyetem legfőbb erősségét a gyakorlatorientált képzések jelentik. Új partnerünkkel, a Multifly Kft.-vel is ezen a területen kívánunk eredményesen együttműködni a jövőben. Azt szeretnénk, hogy a repülőgép-üzemeltetéshez kapcsolódó képzési ág, a pilóták képzésének e szegmense átjárná az intézményünket. Számítunk arra a gazdag tudásra, amely felhalmozódott a Multifly Kft.-nél és partnereinél. A gépész­mérnök (BSc) és mesterszakon, valamint a műszaki menedzser logisztika specializáción is be tudjuk vonni a képzések tartalomfejlesztésébe a Multifly Kft. kollégáit. Ez az együttműködés azért is izgalmas számunkra, mert új dinamikákat tartogathat a külföldről érkező hallgatók toborzásában. E kapcsolat tehát egyszerre kihívás és lehetőség is, hiszen betehetjük a lábunkat a pilótaképzés és repülőgép-üzemeltetés területére. Ezúton is köszönjük, hogy a Multifly bízik bennünk, és hogy minket választottak partnernek.

Dr. András István, a DUE rektora és Michna Ottó, a Multifly Kft. tulajdonos-ügyvezetője írta alá a partneri megállapodást Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Michna Ottó, a Multifly Kft. tulajdonos-ügyvezetője elmondta: – Cégünk repülőgép-javítással és -üzemeltetéssel kezdte tevékenységét, ebből alakult ki később az oktatás és a pilótaképzés. Ezt felnőttképzés keretében, az eu-s légügyi hatóság engedélyével végezzük. Eddig már ezer fölötti utasszállító, főként külföldi pilótát képeztünk ki. Ez a képzési forma, amit mi végzünk, nem alkalmas arra, hogy 17-18 éves fiatalokat vonjunk be. Erre a megfelelő környezet az egyetem, ahol a hallgatók a konkrét pilótaismeretek mellett elsajátíthatják azokat a műszaki alapokat, amelyek elengedhetetlenek lesznek pályájuk során. A járvány okozta válság miatt nehéz helyzetben van a légiközlekedés, ám most van idő arra, hogy felkészüljünk a közeljövő kihívásaira. Számunkra ezért is fontos ez az együttműködés. Újságírói kérdésre András István hozzátette: – Bár a megállapodást csütörtökön írták alá, a háttérben az egyeztetések már előbb megkezdődtek, így viszonylag rövid időn belül elő tudunk majd állni olyan képzési kínálattal, specializációval a már említett szakokon, amely vonzó lehet a magyar és külföldi hallgatók számára is.

Lapunk kérdésére Michna Ottó elmondta, fontos számukra, hogy a fő bázisuknak tekinthető őcsényi repülőtér könnyen elérhető a Dunaújvárosi Egyetemtől, valamint a partneri kapcsolatfelvételt a Hunatom Zrt. is segítette.