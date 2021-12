Erikával egy munkahelyen dolgoztunk, és minden évben ajándékoztunk különféle szervezeteknek. A pandémia miatt azt láttuk, hogy az adománygyűjtő akciók nem indultak, mi pedig úgy gondoltuk, hogy attól még, hogy járvány van, nem maradhatnak ajándékok nélkül a gyerekek. Egy nagy létszámú Facebook-csoportnak a tagjai vagyunk, ahol megkérdeztük az embereket, hogy csatlakoznának-e az ajándékgyűjtő akciónkhoz – mesélt a kezdetekről Tóth Brigitta.

A legkisebbek verses karácsonyi műsorral készültek az ünnep alkalmából Fotók: Varga Zsófia

– Körülbelül húsz perc alatt rengeteg jelentkező írt nekünk, így aztán létrehoztunk egy zárt csoportot. A tavalyi évben 21 gyermek számára nyílt lehetőség az ajándékozásra, azonban annyian jelentkeztek a csoportba, hogy bővítettük a lehetőségeket, és nemcsak azt kérdeztük meg, hogy a gyerekek milyen ajándékot szeretnének maguknak, hanem azt is, hogy a házakban, ahol élnek, milyen eszközökre lenne szükség, amelyeket közösen használnak a gyerek és az otthonban dolgozók. Tavaly is nagyon jól működött ez a rendszer, és idén is, elsősorban Fejér megyeiek a segítőink, illetve van, aki külföldön él, és onnét küldött tavaly is és idén is csomagot – folytatta az adománygyűjtő akció történetének bemutatását Bőjte Erika.

– Előszállás úgy került képbe, hogy rokonság miatt jártam többször a településen korábban – emlékszik vissza Brigitta. Hozzátéve: – Erikával ketten kevesek voltunk, kellett a közösség ereje ahhoz, hogy megvalósíthassuk a célunkat, hogy szebbé varázsoljuk a gyerekek karácsonyát. Nagyszerű látni azt, hogy mennyi jószívű ember van, akik összefogtak egy jó ügy érdekében. Azt vettük észre, hogy az hajtja az embereket, hogy segíthessenek, jó látni azt a sok szeretetet, amit hozzáadnak az ajándékokhoz – összegezte a tapasztalatokat Brigitta és Erika.

Az adományozási akció szervezői, Tóth Brigitta és Bőjte Erika, valamint Fekete Szilvia a III. számú Szakmai Egység vezetője

– Az ajándékozási akciónk híre hallatán, a város humán ügyekért felelős alpolgármestere, Barta Endre felajánlotta, hogy jövőre egy nyári hétköznapi napon a dunaújvárosi élményfürdőbe ingyenes belépést biztosít a gyerekek és a kísérőik részére.

– Tóth Brigitta és Bőjte Erika mikor megkeresett bennünket adományozási szándékukkal, megkérdeztük a gyerekeket, hogy milyen ajándékot szeretnének karácsonyra a Jézuskától. Megírtuk a képeslapokat, amin szerepelt a gyerekek kívánsága. Tavaly is minden kérést tejesítettek, ezzel nagy örömöt szerezve számukra. Terveim szerint a jövő nyáron egy közös programot szerveznénk Erikával és Brigittával – fűzte tovább a gondolatokat Fekete Szilvia, a III. számú Szakmai Egység vezetője, aki elmondta azt is, hogy: – A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központhoz tartozunk székesfehérvári intézményközponttal. Előszállás a hármas számú szakmai egység, ahol jelenleg 18 kiskorú gyermek van, és 13 dolgozóval látjuk el a feladatainkat, két lakásotthon működik. Egy pszichológus is segíti a munkánkat, aminek nagyon örülünk, nagy segítséget jelent nekünk.

– Legjobb szakmai tudásunknak megfelelően igyekszünk a gyermekek részére otthont nyújtani, ahol családias légkör, biztonság adatik meg ezáltal a számukra. Ezért kötődnek a gyermek felügyelőkhöz, a nevelőkhöz és a társaikhoz is. Ahány gyerek, annyi módon szocializálódtak, így egy-egy házban egységet létrehozni komoly feladat. Több olyan kollégám van velem együtt, akikkel hosszabb ideje a pályán vagyunk, és még így is adódnak olyan helyzetek, amik megérintenek bennünket és elérzékenyülünk. Ezt a munkát nem lehet másképpen végezni, ez egy hivatás, bizony időnként érzelmileg emberpróbáló. Éveken át nem voltak ­kisebb gyerekeink, nyáron ­érkezett hozzánk több kicsi gyermek, ők másfajta odafigyelést igényelnek. Például 12 év alatt nem mehetnek egyedül iskolába, felnőtt kísérettel mozoghatnak, ami komoly logisztika is egyben. A csoportban a nagyobb kamaszlányok segítőkészek, pá­tyolgatják a kicsiket, elkészítik a frizurájukat, öltöztetik őket, nagyon jó azt látni, hogy így törődnek egymással.

– A Covid sok mindent behatárol, ahogy jön a jó idő, szabadidős programokat tervezünk, kirándulni és strandolni megyünk. A Gyermekvédelmi Központ táboraiban, rendezvényein részt veszünk. Jövőre, ha lehetséges szeretnék Erzsébet-táboros lehetőséget megragadni. Előszálláson se töltjük minden időnket a négy fal között, van például a településen egy szép tó, gyakran kirándulunk arrafelé, a közelben van egy nagy játszótér is, Dunaföldvárra is előszeretettel utazunk, ahol a Duna-parton sétálunk, illetve Dunaújvárosba, az élményfürdőbe is visszük a gyerekeket – mesélt a tervekről az egység vezetője. – A dolgozókkal együtt igyekszünk kreatívan szervezni és színesebbé tenni a mindennapokat. Rendelkezünk szabadidős eszközökkel, kaptunk csocsóasztalt, van pingpong-asztalunk, labdáink, minden tőlünk telhetőt megadunk ahhoz, hogy a gyerekek minél több elfoglaltság közül választhassanak.