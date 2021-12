Elsőként Földi László beszélt az alapítvány létrejöttéről, működéséről, céljairól. Mint mondta, támadás érte a normalitást, mindazt, amit mi normaként élünk meg, s ha támadás ért bennünket, akkor védekeznünk kell. Ugyanis ez a kívülről jövő támadás, és akik ezt elindították, meg tudják kerülni a társadalomban lévő védelmi rendszereket. Nem másról van szó, mint a Nyílt Társadalom Alapítványról (Open Society), amely egy nagyon széles hálót, hálózatot magában foglaló rendszer, ami mögött hatalmas pénzügyi, technikai, és ma már politikai erőtér is van. A gazdasági erőtere megteremtése után az intézményrendszerekbe fészkelte be magát, ezeknek a döntései, határozatai hatással vannak a mindennapi életünkre. Gondoljunk például az ENSZ-re és szervezeteire, de ide érthető a brüsszeli bürokrácia is. Amikor ezt is megteremtették, akkor létrehoztak bizonyos technikai cégeket. Ezek azok az internetes felületek, amely az emberek információ-ellátásának a központjaivá váltak. Ezzel megteremtették annak a lehetőségét, hogy befolyásolják, mi, illetve gyermekeink mit gondoljunk a világról. Ez a hálózatos rendszer több évtizedes önépítése után a XXI. század elején megindította a támadást, hogy aláássa a kereszténységbe vetett hitet, az azáltal determinált értékrendet, támadják az élet szentségét, hatalmas lobbit folytatva az abortusz létjogosultságának kérdésében. Ezen keresztül tagadják a család értékeit, illetve támadják a nemzeti értékeket, a nemzet létjogosultságát és kultúráját is, egy „globális őrületben” gondolkodva. Illetve nem utolsósorban támadják a biztonságunkat: a migránsok ellen kell védekeznünk. A mindezekhez kiépített rendkívül erős hálózat pedig úgy tud tevékenykedni, hogy a politika vagy a társadalmi védelmi rendszerek nem, és ebben van az ereje.