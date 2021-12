A Dunaújvárosi Óvoda Lilla közi központjában rengeteg adomány sorakozott három állatvédő-állatmentő szervezet számára: a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület (DÁV), az Ágica Sérült Állatmenedéke Alapítvány és a Felelős Állattartásért Dunaújvárosi Alapítvány (FÁDA) befogadott állatainak szánták ezeket a gyerekek. Mint azt Gyenes Józsefné vázolta, már tavaly is szerveztek ilyen jótékonysági akciót, és az állatok nagy karácsonya kezdeményezéshez csatlakozva idén is adományokat gyűjtöttek a menhelyi állatoknak.

Egyebek között konzerveket, száraztápokat, jutalomfalatokat, egészségügyi és állattartási felszereléseket, eszközöket hoztak lelkesen a gyermekek és szüleik a felhívásra.

A Csillagvirág tag­óvodában tartanak majd ügyeletet

Mind a 12 tagóvodában gyűjtöttek, ám az Aranyalma és a Százszorszép tagóvoda egy negyedik szervezetnek, a Duna Dog Centernek készült meglepetéssel, ez a két ovi ezzel a szervezettel van szorosabb kapcsolatban. A másik 10 tagóvoda pedig a már említett három állatvédő csapatnak.

– Az állatok kiszolgáltatott helyzetben vannak, ha utcára kerülnek, ha kidobják, akkor nem tudnak gondoskodni magukról. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ezeknek segítünk, és ezt a felelősségtudatot szerettük volna a gyermekeknek is megtanítani, erősíteni bennük – mondta Gyenes Józsefné. Nagyon sok tagóvodában van már állatasszisztált oktatás, a gyerekek kutyákkal játszanak ilyen foglalkozások során, és talán ennek is köszönhető, hogy az idei gyűjtőakció jóval felülmúlta a tavalyit. Segítőkészek voltak a gyerekek, örültek, hogy ők is hozzájárulhattak az akcióhoz.

Összesen négy civil szervezetnek ajánlják fel az adományokat

December 15-én, szerdán mindegyik tagóvodában megtartják a karácsonyi ünnepségeket. A jövő héten kedden mennek utoljára oviba a gyerekek, ekkor kezdődik a téli szünet náluk is, legközelebb pedig 2022. január 3-án találkoznak. Természetesen van lehetőség ügyeletre is, ez most a Csillagvirág tagóvodában lesz, és mint azt Gyenes Józsefné elmondta, eddig huszonnyolc kisgyermek részére kérték a felügyeletet a szüleik.

Kérdésünkre az óvodavezető vázolta, hogy a járványügyi helyzet továbbra is jelen van a mindennapokban. Az elmúlt két hónapban az ötvennégy óvodai csoportból tizenhatban kellett elrendelni ideiglenes bezárást, többségében azért, mert Covid-fertőzöttek vagy érintettek voltak a gyermekek. Legutóbb éppen hétfőn rendeltek el szünetet az egyik csoportban. Már vannak olyan kisgyermekek is, akik megkapták a védőoltást.