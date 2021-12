Ez egy játékos foglalkozás volt az óvodában, egy úgynevezett állatasszisztált oktatás a Duna Dog Center Alapítvánnyal együttműködve. Markóné Kiss Andrea, a tagóvoda vezetője lapunknak elmondta, első alkalommal az állatok világnapja alkalmából hívták meg a kutyaiskolát intézményükbe, és most a Mikulás napja köré szervezték a hétfői programot.

– Régóta szerettem volna megvalósítani az óvodánkban ilyen állatasszisztált oktatást. A kicsiknek nagyon tetszik, sokat segít az SNI-s és BTM-es gyermekek fejlesztésében is. A szülők is pozitívan állnak ehhez a lehetőséghez, voltak, akik még jutalomfalatokat is küldtek a kutyusoknak a foglalkozásokra. Az alapítvány partner ebben az együttműködésben, így januártól rendszeresen szervezünk majd ilyen foglalkozásokat a három csoportunk számára – vázolta a tagóvoda vezetője.

A tornateremben játékos akadálypályát építettek ki a gyerekeknek, így indultak megkeresni a Mikulást Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A hétfői játék alapszituációja az volt, hogy eltűnt a Mikulás, a gyerekeknek pedig meg kellett keresniük a tornateremben kialakított akadálypálya teljesítésével. Négy kutyus volt a segítségükre, egy francia bulldog, egy ausztrál juhász, egy husky és egy pomerániai törpe spicc. Nemcsak a Mikulást mentették meg, hanem az elveszett csomagokat is megtalálták.

Egy husky is segített az Aranyalma tagóvoda apróságainak

Czibere Cecília, a Duna Dog Center Kutyaiskola vezetője, az alapítvány elnöke elmondta, azzal a céllal hozták létre az alapítványt, hogy lehetőséget biztosítsanak az állatasszisztált oktatásra a bölcsődés korú gyermekektől kezdve a középiskolásokig. Végzett gyógypedagógusként is vallja, hogy ez az oktatás egy olyan pluszt jelent a gyermekek nevelésében, amely segíti a képességeik fejlesztését az adott korosztályoknak megfelelő feladatokkal. Komplex támogatást jelent, hiszen egyebek között a szociális kompetenciákat, a mozgást, az együttműködést, a beszédkészséget is fejleszthetik vele.