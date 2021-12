A nyári hőségben sokan szeretnek mezítláb flangálni otthonukban, azonban a hűvösebb napokon inkább zoknis talpak érik a padlót. No persze olyanok is vannak, akik papucsban élvezik otthonuk kényelmét. Tartozzunk bármely csoportba, minden esetben fontos, hogy mi van a talpunk alatt.

A padlóburkolat jellemzően hosszú távú befektetés. A kínálat rendkívül széles, a PVC- és vinyl padlók, linóleumok, padlószőnyegek, faburkolatok és szalagparketták világában barangolva biztosan mindenki megtalálhatja a számára ideális darabot szokásoktól, trendektől függetlenül.

A lineóleumot természetes összetevők alkotják

A szalagparketta felülete sérülékenyebb, mint a nagyobb kopásállóságú laminált padlóé, ám nagy előnye, hogy felülete többször újracsiszolható, felújítható, lakkozható, ezáltal szinte örökéletűvé válhat. Népszerűségének egyik oka, hogy egy-egy sérült darabot könnyen kicserélhetünk, nincs szükség arra, hogy a kisebb javítások során az egész szoba parkettáját felszedjük, majd újra lerakjuk. Természetes hatása miatt különleges esztétikai látványt és magas komfortérzetet nyújt. Felületén nincs ismétlődő minta, hiszen minden lap valódi deszkából készül. A tömör, vastagabb fajták nem használhatóak padlófűtéseknél, de vannak olyan vékonyabb kialakítású változatok, amelyek már jól tűrik az alulról érkező hőhatásokat.

A padlószőnyeg meleg hatású, összefüggő felületet ad, puha és csendes járást biztosít. Előnye, hogy nagy területen is saját kezűleg lefektethető, a mintázat és a színválaszték nagyon változatos, általában jó ár-érték arányt képvisel. Játékos, már-már mesébe illő mintázatainak köszönhetően gyerekszobákban is népszerű burkolattípus. Allergizáló hatása miatt napjainkban egyre többen kerülik az alkalmazását, ám megfelelő, rendszeres tisztítással ez a negatívum könnyedén kiküszöbölhető. A faltól falig tartó szőnyeg saját anyagából készült szegéllyel vagy parkettaszegélyléccel is kombinálható.

Természetes összetevők

Kényelmes, rugalmas és nem hideg – a linóleum száz százalékig természetes összetevőkből áll: lenolaj, parafa, gyanta, fa, mészkőpor vagy juta felhasználásával készül. Nagyobb részét parafaőrlemény alkotja, ennek köszönheti rugalmasságát. Összetételének hála, a nagyobb igénybevételnek kitett helyiségekben is használható: konyhában, előszobában és akár fürdőszobában is megállja a helyét. A linóleum egyszerre melegburkolat hatású, megjelenésében mégis a gránit- és a márványlapokra hajaz. Anti­bakteriális és antiallergén, padlófűtésre is rakható.

A laminált padló inkább csak kinézetében hordozza a fapadlók jegyeit, valójában dekorpapírral bevont műgyanta és farostőrlemény keveréke, amelyet erős műgyanta kopóréteg véd a felületi sérülésektől.

A népszerű padlóburkolatok közé tartozik, egyszerűen lerakható, könnyen kezelhető és széles körben alkalmazható, a lakás szinte bármely helyiségében jól mutat. A színek és a mintázatok tekintetében is nagy a választék. Felülete rendkívül ellenálló, kopórétege jellemzően nyomás- és karcálló. Nagy előnye még, hogy könnyen tisztítható, és az ár-érték aránya is kedvező.

Masszív és ellenálló

Napjaink legismertebb és legnépszerűbb padlóburkolatai között tartják számon a járólapot. Kiválasztásnál figyelembe kell venni, hogy milyen helyiségbe kerül majd, illetve kültéri felhasználás során a fagy­állóság sem elhanyagolható szempont. Sokféle anyagból, különböző méretben, szín- és mintaválasztékban készítenek járólapot. Masszív és kemény külseje miatt könnyen tisztítható, így kisgyermekes családok számára, valamint háziállatok mellé is ideális. Padlófűtéssel ellátott és vizes helyiségekben is alkalmazható. A jó minőségű, megfelelően lerakott járólap egy életen át kitart.