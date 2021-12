A karácsonyi bevásárlási para a csúcsra jár. Felmérések szerint ilyenkor a három legfontosabb teendőnk között van a karácsonyi ajándékok beszerzése. Folyamatosan foglalkoztatja a vásárlóközönséget az, hogy kinek mit vegyen. Van, amikor konkrét dolgot keresünk, mert tudjuk, hogy az, akinek szánjuk, mit szeretne. Aztán előfordul a céltalan keresés művelete is, amikor is az eladandó áruk „legkedvesebb” célközönségévé válunk. Vagyis könnyebb ránk sózni valamit ilyenkor. Sokszor bármit. Ám nem minden család engedheti meg ezt magának, sajnos vannak olyanok, akiknek ez nem válik napi feladattá. Őrájuk is gondoljunk, segítsük őket! Ne csak így decemberben.