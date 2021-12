Milano, 2021 December 22.

Az elmúlt hét nap teljesen lelassult számomra. Múlt csütörtökön úgy döntöttem, a műterem helyett inkább fodrászhoz megyek. Péntek reggel kaptam egy telefonhívást, és megtudtam hogy nemcsak elmarad a karácsonyi ebéd, de a műterem nem nyit ki többé karácsony előtt. Csütörtökön a csapat együtt ebédelt (nélkülem), és az egyik lány estére rosszul lett, majd péntek reggel pozitív lett a Covid tesztje. Rajtam kívül mindenki karanténba került, egyedül én úsztam meg, ugyanis több mint egy hete nem találkoztam a lánnyal. Péntek délelőtt egy másik barátnőm is hívott, segítséget kért mert Covidos lett, és emiatt a galériájában dolgozók vele együtt mind karanténba kerültek. A portás engedett be az üres galériába, hogy elintézhessek néhány karácsony előtti szállitást. Az elmúlt napokat otthon töltöttem, és délitánonként úszni jártam. Milánóban rengeteg a Covid fertőzött, a gyógyszertárak előtt kígyózik a tesztre várók sora. A Porta Venezia sarkánál már 50 métert is meghaladt a sor, és a 3-4 órát kellett várni egy tesztre, amikor a gyógyszerész kifüggesztett egy táblát, STOP TAMPONI, azaz nem tud több tesztet elvállalni, meghaladta a napi kapacitást.

Milánóban a ma regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a 4,5 ezret.

Mindenki a karácsonyt várja, és emiatt a kormány külön felhívta a családok figyelmét az óvatosságra. Akinek nincs legalább két oltása, az ünnepi vacsora előtt menjen el tesztelni, vagy telefonon keresztül kivánjon boldog karácsonyt szeretteinek. Az unokák jobb ha nem adnak puszit a nagyszülőknek, és az ünnepi asztalnál sem ülnek túl közel hozzájuk. Ha több órát tölt együtt a család, az idősebbek számára javasolt a maszk viselete.

Több vállalat úgy döntött hogy a nagylétszámú értekezletek előtt, valamint a karácsonyi bulin való részvételhez minden alkalmazottnak tesztelnie kell, az oltottaknak is.

Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 402729, egy hete 297394, két hete 249214, három hete 199789 volt.

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában +36293 (egy hete +23195 volt).

A kórházi ellátásra szorulók száma 8544 (+162 tegnapról mára).

Az intenzív osztályon kezeltek száma 1010 (-2 tegnapról mára).

92 beteg került intenzív terápiára (lélegeztetés) az elmúlt 24 órában.

Jelenleg 393175-en vannak karanténban.

Eddig gyógyultak száma: 4933663.

A mai napon gyógyultak száma: 17595.

A járvány eddigi áldozatainak száma: 136077, a mai napon 146 áldozatot regisztráltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 5472469.

Az elmúlt huszonnégy órában 779303 teszt által 36293 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetek (szerda) tesztaránya:

dec. 22 4,66% 779303 teszttel +36293,

dec. 15 3,65% 634638 teszttel +23195,

dec. 08. 3,18% 564698 teszttel +17959,

dec. 01. 2,62% 573775 teszttel +15085,

nov. 24. 2,21% 562505 teszttel +12448,

nov. 10. 1,62% 48618 teszttel +7891,

nov. 03. 0,72% 717311 teszttel +85287

okt. 20. 0,76% 485613 teszttel +3702,

okt. 06. 1,07% 301773 teszttel +3235,

szept. 22. 1,36% 292872 teszttel +3970,

szept 08. 1,96% 301980 teszttel +5923,

aug. 25. 3,09% 244420 teszttel +7548,

aug. 11. 3,03% 230039 teszttel +6969,

júl. 28. 2,29% 248472 teszttel +5696,

júl. 14. 1,02% 210599 teszttel +2153,

jún. 30. 0,42% 185016 teszttel +776.

A mai fertőzésszám megdöntötte az éves csúcsot (36293). A járvány eddigi legmagasabb fertőzésszámát 13 hónapja regisztrálták, 202 november 13-án, amikor 40902 volt. A jelenlegi fertőzésszám nagyon magas, de az áldozatok száma jóval kevesebb az oltás miatt.

Egy évvel ezelőtt, 2020 21-27 decemberében a fertőzések napi átlaga 13587 volt, és az elhunytak napi átlaga 445. 2020-as karácsony hetében 24142-en szorultak kórházi ápolásra, és több mint 2600-an szorultak lélegeztetésre. Ma 8544-en vannak kórházban, és 1010-en szorulnak lélegeztetésre.

A járvány erősödése miatt a kormány további szigorításokat tervez. Valószínűleg az ünnepek alatt kötelező lesz a maszk viselete a szabadban, és felvetődött annak is a lehetősége, hogy a szabadidős tevékenységeken résztvevőknek (csak az oltottak vehetnek részt) tesztelniük kell.

A virológusok szerint meg kellene hosszabbítani az iskolások téli szünetét, de a pedagógusok ezzel nem értenek egyet. A kormány azt sem zárja ki hogy a jövőben kötelezővé teszi az oltást mindenki számára. Az Olaszországba utazók december 31-ig kötelesek felmutatni egy negatív tesztet, akkor is ha oltottak.

Kacziba Andi