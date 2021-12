Milano, 2021 December 15.

Reggel a kávézó ablakán keresztül figyeltem egy fiatal nőt, aki egy kinti asztalnál reggelizett egyedül. A hőmérő csupán 2 fokot mutatott, ezért valószínűnek tartom hogy a nő oltatlan volt. Ennyi kültéri asztalt még sohasem láttam télen, de úgy tűnik, ebben az évben a vendéglátósoknak megéri, mert nagy rá a kereslet. Tegnap este vacsorázni voltam az egyik barátnőmmel, aki csupán egy hete kapta meg az első oltást, így még nem mehet étterembe (az első oltás utáni 15. napon lép érvénybe a green pass). Csak kint ehettünk, és őszintén szólva belefáradtam, hogy mindig mások miatt fázzak.

A római Spalanzani kórház oltópontján megközelítőleg 100, főként 6-9 éves gyerekeket oltottak a bohócnak öltözött egészségügyi dolgozók. A trasteverei gyermekgyógyászati központ oltópontján a 9 éves Michele az elsők között kapta oltását, aki bevallotta hogy az oltás közben kedvenc szuperhősére, a Pókemberre gondolt. Lazio régióban eddig 40 ezer 5-11 év közötti gyermek számára foglaltak időpontot szüleik.

Stefano Puzzer, 45 éves, trieszti darukezelő az oltás és green pass ellenes mozgalom egyik kiemelkedő alakja. Pár héttel ezelőtt, egy római tüntetés miatt 1 évre kiutasították a fővárosból, ezekben a napokban pedig 3 évre Pordenone városából. Puzzer késve érkezett a pordenonei kórház előtti tüntetésre, ahol körülbelül 30-an lehettek jelen, de a rendőrség szinte rögtön el is vitte.

Covid fertőzésétől elhunyt Anna Caruso, 64 éves szociális gondozó, akit munkájából felfüggesztettek mert nem volt hajlandó felvenni az oltást. Felfüggesztése előtt megosztott magáról egy videót, melyben azt mondta, reméli hogy megkapja a Covidot, mert számára, mint összeesküvés elméletes és vírustagadadó, jobb lábon meghalni mint csúszva.

Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 297394, egy hete 249214, két hete 199789 volt.

A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában +23195.

A kórházi ellátásra szorulók száma 7163 (+146 tegnapról mára)

Az intenzív osztályon kezeltek száma: 863 (+7 tegnapról mára).

93 beteg került intenzív terápiára (lélegeztetés) az elmúlt 24 órában.

Jelenleg 289368-an vannak karanténban.

Eddig gyógyultak száma: 4826443

A mai napon gyógyultak száma: 14802

A járvány eddigi áldozatainak száma: 135049, a mai napon 129 áldozatot regisztráltak.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 5258886.

Az elmúlt huszonnégy órában 634638 teszt által 23195 fertőzöttet azonosítottak.

Az elmúlt hetek (szerda) tesztaránya:

dec. 15 3,65% 634638 teszttel +23195,

dec. 08. 3,18% 564698 teszttel +17959,

dec. 01. 2,62% 573775 teszttel +15085,

nov. 24. 2,21% 562505 teszttel +12448,

nov. 10. 1,62% 48618 teszttel +7891,

nov. 03. 0,72% 717311 teszttel +85287

okt. 20. 0,76% 485613 teszttel +3702,

okt. 06. 1,07% 301773 teszttel +3235,

szept. 22. 1,36% 292872 teszttel +3970,

szept 08. 1,96% 301980 teszttel +5923,

aug. 25. 3,09% 244420 teszttel +7548,

aug. 11. 3,03% 230039 teszttel +6969,

júl. 28. 2,29% 248472 teszttel +5696,

júl. 14. 1,02% 210599 teszttel +2153,

jún. 30. 0,42% 185016 teszttel +776.

A járványhullám továbbra is emelkedik, ezért a kormány újabb szigorításokat vezetett be. December 31-ig az Olaszországba utazóknak Covid tesztet kell készíteniük, akkor is ha már oltottak. Akinek nincs legalább két oltása, érkezésekor 5 nap karanténba kerül, és 5 nap után újabb teszt vár rá.

A mai napon lejárt a türelmi idő, leszerelni kényszerültek az oltatlan rendőrök és katonák, fizetés nélküli felfüggesztést kaptak az oltatlan iskolai dolgozók, közalkalmazottak. Az egészségügyi dolgozóknak ezekben a hetekben kell felvenniük a harmadik oltást, hogy ne veszítsék el munkájukat.

A mai napon megkezdődött az 5-11 éves gyerekek oltása Rómában, és holnaptól már az összes régióban elérhető lesz az oltás. Milánóban egy hét leforgása alatt több mint 68 ezer személyt ellenőriztek a tömegközlekedési eszközökön, és több mint 300-at megbírságoltak a green pass hiánya, vagy a maszk szabálytalan viselése miatt.

Kacziba Andi

