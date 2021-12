A Dunaújvárosi Egyetem, együttesen a Milton Friedman Egyetemmel, mint konzorciumi taggal közösen az EFOP-3.4.3-16-2016-00017 azonosítószámú, „A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Dunaújvárosi Egyetemen és a Milton Friedman Egyetemen” címen projektjavaslatot nyújtott be. A 2017. évben támogatásra ítélt fejlesztés célja a meglévő képzési portfólió erősítése, a megjelenő ipari igényeknek megfelelő átalakítása volt. Az összesen elnyert 390,56 millió forint európai uniós támogatásból a Dunaújvárosi Egyetem által felhasználható keretösszeg 341,18 millió forint volt. A projekt segítségével a fejlesztés eredményeként többek között olyan oktatást támogató programok valósulhattak meg, mint a felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programok, a tananyag és e-learning modulok fejlesztése. A Dunaújvárosi Egyetem és a Milton Friedman Egyetem oktatói módszertani képzésekben vettek részt, az oktatás fejlesztése érdekében új mesteroktatók, vállalati szakemberek csatlakoztak a képzéshez, valamint EU-ból és a Kárpát-medencéből is érkeztek vendékoktatók. A hallgatók aktív társadalmi részvételt célzó programban vehettek részt az esélyegyenlőségi sportnapok során, és sportolási lehetőségük is kibővítésre került.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2017-2021 között.