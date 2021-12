Ingatlanbazár 7 órája

Kastély? Kúria? Modern otthon? Egy ercsi különlegesség!

200 nm-es családi ház várja új lakóit Ercsiben. Akár két teljes családot is! Az ingatlan külalakja párját ritkítja, most azonban azt is megnézhetjük, mit rejtenek a falak!

Ingatlanbazár Ingatlanbazár

“Ercsi csendes részén egy kimondottan jó elrendezésű családi ház eladó. Két család számára is kiváló, hiszen csak az előszoba ami közös, ahonnan lépcsőn keresztül közelíthető meg az emeleti és a földszinti lakás. A földszinti lakás két szobás, kandallós az emeleti három szobával rendelkezik. A terasz optimális lehet családi rendezvények megtartására. Fotók: Ingatlanbazár Nagy telken kerti kiülő az egész család számára nyújt enyhet a nyári napokon. Grillezési lehetőség is ki van alakítva. Rendezett kertben sok gyümölcsfa található. Az ingatlan biztonságáról kamerák gondoskodnak. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában