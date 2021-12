Gyémánt Diploma – 60 éve szerzett orvosi diploma

Dr. Benkó Erzsébet

Egyetemi tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen folytatta, ahol 1961-ben végzett. Diplomázását követően a szekszárdi kórház röntgen osztályán helyezkedett el, ahol 2 évet töltött. Családi okok miatt többször kellett költöznie, így munkahelyet is váltania. Legközelebbi állása a szombathelyi kórházban volt, ahol 1965-ig dolgozott radiológusként. Ez évben szerezte radiológiai szakvizsgáját. Szakorvosi tevékenységét a soproni kórházban folytatta, ahol munkája elismeréseként Petz Aladár Kitüntetésben részesült. A Sopronban eltöltött 11 év után szaktudását 1976-tól a paksi rendelőintézetben kamatoztatta, ahol nyugdíjazását követően is, 2008-ig dolgozott. Szakmai pályafutását a Szent Pantaleon Kórház radiológiai osztályán fejezte be, ahol 2008-2016-ig vett részt a betegellátásban.

Dr. Schachinger Mária

A Budapesti Orvosi Egyetemen 1961-ben szerezte meg a diplomáját és ettől az évtől 1997-ig megszakítás nélkül a Szent Pantaleon Kórház belgyógyászati osztályán dolgozott. Kezdetben gyakornokként, majd alorvosként folytatta munkáját 1966-ig, amikor belgyógyász szakorvosi vizsgát tett. Endokrinológiával foglalkozó kollégák mellett továbbképző tanfolyamokon sajátította el a haematológiai és kardiológiai ismereteket, melyekre szükség volt a kórházi gyakorlatban. Az adjunktusi kinevezését követően főorvosi kinevezését 1984-ben kapta meg. Ettől az évtől kezdődően 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig vezette a belgyógyászati osztály egyik részlegét. Az orvoslástól ezután sem szakadt el, belgyógyászati járóbeteg rendelésen látta el a betegek felülvizsgálatát két éven keresztül, majd az ideggyógyászati osztályon vállalt ügyeleti szolgálatot kisebb megszakításokkal 2012-ig. Ekkor visszavonult, de korábbi betegeivel és kollégáival a mai napig jó kapcsolatot ápol.

Dr. Villányi Mária

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett 1961-ben. Egyetemi évei alatt a tanulás mellett versenyszerűen sportolt is és a vívás területén csapatban kimagasló eredményeket értek el. A diploma megszerzését követően a Baranya Megyei Kórházban kezdett el dolgozni, 1962-ben vértranszfúziós szakvizsgát tett és megbízták a kórházon belüli véradások vezetésével. 1965-ben gyermekgyógyászatból szakvizsgázott és már gyermekorvosként költözött Dunaújvárosba. 1966 szeptemberétől körzeti gyermekorvosként kezdett dolgozni városunkban. Gyermekorvosi körzet mellett egy bölcsöde, három óvoda és a Vasvári Pál Általános iskola, akkor még 1500 tanulója tartozott az ellátási területéhez. A sportiskolában végzett szűrésekkor a gyermekek sportalkalmasságának megállapításakor nagy hasznát vette sportolói múltjának. A gyermekek pályaválasztásának egészségügyi alkalmassági vizsgálata is az ő vállát nyomta. 1992-ben nyugdíjba ment, majd pár hónap múlva magánorvosként kezdett dolgozni, a környékbeli falvak és Dunaújváros gyermekorvosait sokat helyettesítette, valamint a városi gyermekügyelet munkáját segítette. 1996 végén egy balesetet követően már nem tudott több munkát vállalni. Egy mára már felnőtté, szülővé, nagyszülővé vált generáció, akik gyermekként hozzá jártak orvoshoz a mai napig megismerik az utcán, ami rendkívüli boldogsággal tölti el.

Arany Diploma - 50 éve szerzett orvosi diploma

Dr. Pátkay Rózsa

1971-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen cum laude eredménnyel. Már egyetemi évei alatt a gyermekgyógyászat iránt érdeklődött, így több éven át a Pécsi Gyermekklinika Tudományos Diákkörének tagja volt. Diplomázását követően a Dunaújvárosi Kórház gyermekosztályán kapott állást, ahol dr. Vönöczki József főorvos iránymutatása és kedves segítsége mellett töltötte el első orvosi éveit. A szakvizsgához szükséges fertőző osztályon eltöltött gyakorlatát dr. Jákics József főorvos mellett teljesítette. Az említett mindkét főorvos meghatározó útmutató szerepet töltött be élete és további munkája során. 1978-ban csecsemő és gyermekgyógyászatból szakvizsgázott. Ezután Dunaújvárosban gyermekkörzeti állásba került, majd 1990-ben az akkor létrehozott rácalmási gyermekkörzetben folytatta munkáját, ahol 2 település - Rácalmás és Kulcs - 18 év alatti gyermekeit látta el. Közben 1987-ben iskola-egészségügyi szakvizsgát is tett. 2006 őszén nyugdíjba vonult, praxisát átadta utódjának dr. Földi Ágnesnek.