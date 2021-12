– Immáron az alapköltségvetésünk 3 milliárd forintra emelkedett, 2022-ben pedig 3,8 milliárd forintot meghaladó költségvetéssel tudunk indulni. Viszonyításképpen: 289 millió forint az az állami támogatás, amely a szigorú értelemben vett működésre a feltételeket biztosítja, ehhez képest indulunk mi most 3,8 milliárdot meghaladó költségvetéssel – fogalmazta meg dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke. Arról is szólt, hogy az elmúlt időszakban európai uniós és hazai forrásokból Fejér megye településein jelentős fejlesztések valósultak meg, hozzájárulva ezzel az ott élők életkörülményeinek és az önkormányzati szolgáltatások színvonalának javulásához. Ennek folytatása érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat célja a 2021–2027-es európai uniós programozási időszak TOP Plusz-forrásainak mielőbbi lehívása. A decemberi közgyűlésen ilyen pályázatról is döntöttek.