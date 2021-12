Ezután az elsősöké volt a főszerep, ugyanis most bizonyíthatták ügyességüket, rátermettségüket arra, hogy az iskola teljes jogú polgáraivá válhassanak. Az elsősavató ünnepséget a 4. A osztályosok kedves műsora nyitotta, majd a két első évfolyamos osztály adta elő verses, zenés produkcióját. Közösen is énekeltek egyházi énekeket Farkas Márta igazgatónővel, majd egyesével, név szerint szólítva őket, átvették az iskolai egyenpólójukat. A negyedikesek segítettek nekik felvenni, és így felsorakozva következett az eskütétel, amikor is a kicsik fogadalmat tettek a többi között arra, hogy jól viselkednek, tisztelettudóak lesznek szüleik és tanáraik felé, hogy szeretetben, békességben teljenek a mindennapok. Aztán Kovács Henrietta, az iskola hitoktatója is megáldotta az elsősöket. Meghatóan kísérték figyelemmel a műsort a szülők is, akik bár korlátozott létszámban, de a kellő biztonsági előírásokat betartva jelen lehettek.

A negyedik osztályos tanulók kedves műsorral készültek